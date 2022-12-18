İngiltere'de acil durum planı hazır: Elektrik kesintileri uygulanacak

Haberin Devamı

İngiltere'yi vuran soğuk hava dalgası ülkede büyük etki yaratmaya devam ediyor.

Sıcaklıkların aniden düşmesi ve yaşanan doğalgaz krizi ile birlikte 'acil durum' planlarında yaşanan aksaklıklar vatandaşlar ve siyasetçileri karşı karşıya getirdi.

Vatandaşlar çetin kış şartlarını zor geçirmenin faturasını siyasetçilere kesiyor ancak İngiltere Parlamentosu bu durumun kendileri ile alakalı olmadığını iddia edip İngiltere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü suçladı.

Parlamento uzmanların büyük soğuk dalgasının yeterince erken tahmin etmiş olsaydı, talebi karşılamak için gaz stoklayabileceğini iddia etti.

EVDEN ÇALIŞMA MODELİ TARTIŞMASI

Öte yandan İngiliz siyasetçiler meteoroloji uzmanlarının bu hatayı yapmasında evden çalışma modelini geçmelerinin büyük pay içerdiğini gündeme getirdi.

Haberin Devamı

İngiltere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait iş ilanlarının 'esnek saatler ve evde çalışma' vaat etmesi ülkede kurumun yeterince çalışmadığı söylentilerini daha da artırdı. Kurum sözcüsü, tahmincilerinin 'zamanın büyük çoğunluğu' ofiste olduğu ve tam zamanlı çalıştıklarını söyleyen bir belge yayınlayarak duruma açıklama getirmek istedi.

GAFİL AVLANDIK

Daily Mail gazetesine konuşan bağımsız enerji analisti Tony Jordan, tahmincilerin "gafil" yakalandığını kabul ederek şunları söyledi: Hava tahminini yanlış yaparsanız özellikle aşırı koşullarda bu bir felaketle sonuçlanabilir.

The Mail on Sunday'e konuşan İngiliz parlamentosu kaynakları, meteoroloji tahmincilerinin uzun vadeli bir görünüm çizdiklerinde kış soğuğunun ölçeğini "önemli ölçüde hafife aldıklarını" ve soğuk havanın boyutunu tahmin etmekte başarısız olduklarını söyledi.

PLANLI KESİNTİLER

Isıtma talebi arttıkça, bazı bölgelerde akşam 5 ile akşam 7 arasında elektrik kesintileri uygulamak için acil durum planları hazırlandı.

Geçen hafta Birleşik Krallık, depoladığı tüm gazın beşte birini sadece altı gün içinde tüketti. Uzun sürecek soğukların ülkeyi tehlikeli bir durumda bırakabileceğine dair endişelere yol açtı.