İngiltere ve Yunanistan arasında Kıbrıs görüşmesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Raab'ın, Yunan mevkidaşıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm ve küresel meselelerde iş birliği konularını ele aldığı bildirildi.



"İngiltere'nin kilit rol oynadığı, çağdaş Yunan devletinin kurulmasına yol açan mücadelenin üzerinden 200 yıl geçtiğinin" aktarıldığı açıklamada, her iki bakanın İngiltere ve Yunanistan arasındaki "güçlü ilişkiyi" teyit ettiği kaydedildi.



Açıklamada, "Bakanlar, eğitim, kültürel değişim ve savunma alanları da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik yeni girişimler için önerileri de görüştüler. Kıbrıs'ta kalıcı çözüme yönelik bakış açıları paylaşıldı. Raab ve Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenecek görüşmeleri dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verildi.