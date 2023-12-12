İngiltere, Ukrayna’ya iki mayın gemisi gönderiyor

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Savunma Bakanı Grant Shapps, kararı “Bu mayın avcıları, Ukrayna’ya denizde hayat kurtarma ve ihracat yollarını açma imkânı verecek” açıklamasıyla duyurdu. Ancak Ukrayna’nın mülkiyetine geçen gemilerin Karadeniz’e ulaşabilmesi için Türkiye’nin Boğazlar’dan geçişlerine onay vermesi gerekiyor. Türkiye, Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereği Boğazlar’ı “savaş gemilerinin geçişine kapattığını” açıklamıştı. Kraliyet Donanması’nın mayın avcıları filosunun parçası olan HMS Grimsby ve HMS Shoreham isimli gemiler, Kiev’e verilmeden önce “Çernihiv” ve “Çerkasi” olarak yeniden adlandırıldı. Teslimatın hangi rota üzerinden yapılacağına dair bir bilgi vermeyen Savunma Bakanı Shapps, gemilerin “Ukrayna’nın Karadeniz’de tahıl ihracatına devam etmesine de yardımcı olacağını” belirtti.