Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere Maliye Bakanı Sunak'in eşinin vergi statüsü tartışma yarattı

#İngiltere#Rishi Sunak#Maliye Bakanı
İngiltere Maliye Bakanı Sunakin eşinin vergi statüsü tartışma yarattı

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'in eşi Akshata Murty'nin, vergi öderken daha avantajlı bir konumda olmak için, İngiltere'de yaşadığı halde ülkesinin başka bir yer olarak gözüktüğü statüde yer aldığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Bu durum, Murty'nin yasal olarak İngiltere dışında kazandıklarının vergisini İngiltere'de ödememesi anlamına geliyor.

Sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, Murty'nin İngiltere'de ödemesi gereken bütün vergileri ödediğini söyledi.

Moda tasarımcısı olan Murty'nin yurt dışından elde ettiği gelirinin vergisini diğer ülkelerde ödediğini ekledi.

1980 yılında Hindistan'da doğan Murty'nin Hindistan pasaportu var. Murty'nin sözcüsü ayrıca Hindistan'ın vatandaşlarına başka bir pasaportları olmasına izin vermdiğini dile getirdi.

Murty'nin babası Hindistan'ın en büyük IT şirketlerinden biri olan Infosys'un başında olan bir milyarder.

Çift 2009 yılında evlendi.

'MİLYONLARCA AİLE ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ'

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Sunak ailesinin vergi indirim kolaylıklarından yararlanması şoke edici" denildi.

Haberin Devamı

İşçi Partisi'nin maliye sözcüsü Tulip Siddiq, "Milyonlarca çalışan aile vergi yükü altında ezilirken, Sunak'ın ailesinin vergiden ne kadar tasarruf ettiğini bir an önce açıklaması gerek" dedi.

İngiltere'de haber ilk olarak Independent sitesinde, sigorta primi artışının devreye girdiği gün yayımlandı.

Hükümet, artıştan eld edilecek 39 milyon sterlinin, sağlık ve sosyal bakımda harcamalarında kullanılacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Rishi Sunak#Maliye Bakanı

BAKMADAN GEÇME!

Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın