İngiltere, Kıbrıs’ta nabız yokladı

Kıbrıs’ta garantör ülkelerden İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Dominic Raab, BM’nin mart başında yapmayı planladığı gayri resmi Kıbrıs zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa’ya geldi. Önce Rum lider Nikos Anastasiadis, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşen Raab, adil ve kalıcı bir çözüm için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Raab, Ada’ya ziyaretinin hemen öncesinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefonda Kıbrıs sorununu ele almıştı.

Raab, Rum lider Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ta bölünmüşlüğün sona ermesini görmek istiyoruz. Tüm taraflar BM Genel Sekreteri’nin 5+1 görüşmelerini bir fırsat olarak kabul etmeli” dedi. Raab daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı bahçesinde baş başa gerçekleşen görüşme bir saatten uzun sürerken, Rumların beklentilerinin aksine Raab, Kıbrıs’ta federasyon ya da herhangi bir çözüm modeli ifade etmedi.

DOĞRUDAN UÇUŞ TALEBİ

Tatar, konuğunu uğurladıktan sonra yaptığı açıklamada, “İngiliz Bakan’a Kıbrıs’ta iki ayrı egemenliğe ve iki devlete dayalı bir çözüm istediğimizi anlattım. İngiltere AB’den ayrıldı ve artık AB’nin KKTC aleyhindeki kararlarına uyma zorunluluğu yok. Kıbrıslı Türklerle doğrudan ticaret ve İngiltere’den KKTC’ye doğrudan uçuş yapılması talebimizi ilettim. Konuyla ilgili hazırladığımız dosyayı verdim. Yakından ilgileneceğini söyledi” dedi. Tatar kendisi gibi Cambridge mezunu olan Raab’ın ziyaretten çok mutlu olduğunu ifade etti, ayrıca Oxford-Astra Zeneca aşısı talebinde bulunduğunu kaydetti.

Bakan Raab, temasları çerçevesinde Ada’daki İngiliz üslerini ve BM denetimindeki ara bölgeyi de ziyaret etti.

‘GÖRÜŞMELERDE ESNEKLİK GÖSTERİN’

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Birleşmiş Milletler’in mart ayında yapacağı gayri resmi zirvede taraflara esneklik göstermeleri çağrısında bulundu. Kıbrıs Rum mevkidaşı Nikos Hristodulides ile görüşmesi sonrasında Bakan Raab, “Bunca girişim sonrasında çözüme ulaşılamaması kimsenin yararına değil, tüm taraflar görüşmelere esneklik ve uzlaşı gösterme iradesiyle gelmeli” dedi.