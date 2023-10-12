İngiltere, İsrail’e destek için Kraliyet Donanması’na ait iki gemi gönderecek

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ABD’nin ardından İngiltere’de İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e gemi gönderecek. İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin "İsrail'i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve Kraliyet Donanması’na ait 2 gemiyi göndereceği ifade edildi. Açıklamada, gözetleme uçağının "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla yarın devriye görevine başlayacağı açıklandı.

Gemilerin ise insani yardım çabalarını desteklemek üzere önümüzdeki hafta bölgeye konuşlanacağı belirtildi.

"ULUSLARARASI ORTAKLARIMIZI DA DESTEKLEYECEK"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, İsrail’e verilecek askeri desteğin "daha fazla tırmanmayı önleyeceğini" belirterek, "Bölgedeki askeri ve diplomatik ekiplerimiz, güvenliği yeniden tesis etmek ve Hamas’ın bu barbar saldırısının binlerce masum kurbanına insani yardımın ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarımızı da destekleyecektir" dedi.

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ABD’YE AİT UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE KONUŞLANDI

ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi dün İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e konuşlanmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise dün yaptığı açıklamada, İsrail’in ihtiyaç duyması halinde önceden planlanmış bir görev için Akdeniz’e konuşlanacak olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e sevk edileceğini ifade etmişti.