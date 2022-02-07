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İngiltere dışişleri bakanı Rusya'ya gidiyor

#İngiltere#Rusya#Ukrayna
İngiltere dışişleri bakanı Rusyaya gidiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'daki gerilimi azaltmak amacıyla 10 Şubat Perşembe günü Rusya'yı ziyaret edecek.

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Ukrayna sınırındaki tansiyonu düşürmek için başlatılan diplomatik çabalara bir yenisi daha eklendi.

The Times'ın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna çevresindeki gerilimi azaltmak amacıyla 10 Şubat Perşembe günü Rusya'yı ziyaret edecek. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı ziyaret olasılığının şu anda üzerinde çalışıldığını söyledi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

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Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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#İngiltere#Rusya#Ukrayna

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