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İngiltere Covid’i bitiriyor: Testi pozitif çıkana karantina bile yok

#İngiltere#Koronavirüs#Karantina
İngiltere Covid’i bitiriyor: Testi pozitif çıkana karantina bile yok

İngiltere’de 24 Mart’a kadar sürecek olan koronavirüs kısıtlamalarının tümünün bir ay erken kaldırılacağı açıklandı. Buna göre test sonucu pozitif çıkan kişi artık karantinaya girmeyecek. ABD’de ise kapalı mekânlarda maske ve aşı zorunluluğu kaldırıldı.

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Dün İngiliz parlamentosunda milletvekillerine hitap eden Başbakan Boris Johnson, verilerdeki cesaret verici eğilimin devam etmesi halinde mevcut kısıtlamaların bir ay önceden kaldırılabileceğini söyledi. Testi pozitif çıkanların beş günlük karantina zorunluluğu da kalkacak. Hükümetin, 21 Şubat’ta “COVID’le yaşam” stratejisini de ilan etmesi bekleniyor. Öte yandan İngiltere’ye gelenler için uygulanan kurallar da hafifletildi. Bugünden itibaren ülkeye gelecek aşılı kişilerden PCR testi istenmeyecek. Aşısız gelenlerin de karantinaya girme zorunluluğu kaldırılacak ancak test istenmeye devam edilecek.

CHARLES İKİNCİ KEZ KORONA

Öte yandan Prensi Charles, ikinci kez COVID’e yakalandı. Üç doz aşılı olan Prens’in testi pozitif çıktığı için mevcut kurallar gereği karantinaya girdiği Twitter’dan duyuruldu. Kraliyet kaynakları, Kraliçe’nin ise herhangi bir semptom göstermediğini kaydetti.

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ABD’DE MASKELER ÇIKTI

Bazı ABD eyaletlerinde de kurallar hafifletiliyor. Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi’nin (CDC), tavsiye kararlarını değiştirmemesine rağmen New York, California ve Massachusetts gibi eyaletler kapalı mekânlarda maske ve aşı zorunluluğunu kaldırdıklarını bildirdi. New York’ta bugün itibarıyla işletmelerde maske artık zorunlu değil. Okullarda maske zorunluluğunun ise mart ayı başında kaldırılması hedefleniyor.

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#İngiltere#Koronavirüs#Karantina

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