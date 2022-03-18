İngiliz Savunma Bakanı'na telefon tuzağı: Kendini ukrayna Başbakanı olarak tanıttı!

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Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir kişiyle telefonda görüşen İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace’a ‘gerçek’ Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal’dan esprili yanıt geldi.

Shmyhal, “Bakan Wallace, bir dahaki sefer, konuşmaya başlamadan önce ‘palianytsia’ kelimesini söylemesini isteyin” dedi. Ukrayna’ya özgü bir ekmek olan 'palianytsia' kelimesini, Ukrayna’da sadece Ukraynalıların doğru telaffuz edebildiği ve genelde Rusların bu kelimeyi telaffuz edemediği düşünülüyor.



İngiliz bakan hacker'ların kurbanı olmuş olabilir

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün akşam yaptığı açıklamada Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir ‘sahtekarın’ kendisiyle konuşmaya çalıştığını belirterek “Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım” ifadelerini kullandı.

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İngiliz basını Bakan Wallace’ın bir sahtekarın nasıl güvenlik aşamalarını geçerek kendisiyle görüşebildiği konusunda soruşturma açtığını duyurdu.



Ukrayna Başbakanı, konuyla ilgili olarak esprili bir yaklaşım sergiledi

KANDIRILAN İKİNCİ İNGİLİZ BAKAN

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’de bir açıklama yaparak aynı olayı kendisinin de yaşadığını belirterek “Bu, hafta başlarında bana da oldu. Böyle zor zamanlarda bizi bölmek için acınası bir girişim. Ukrayna'nın yanındayız” dedi.

İçişleri Bakanı Patel de aynı tuzağa düştü

İngiliz hükümeti daha önce de benzer olaylarla karşılaşmış ve 2018 yılında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ermenistan Başbakanı olduğunu zannettiği bir kişiyle telefonda görüşmüştü.

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Ukrayna Başbakanı Shmyhal ise Savunma Bakanına esprili bir yanıt vererek bundan sonra arayan kişilerden Ukrayna ekmeğinin Ukraynaca ismi palianytsia kelimesini söylettirmesini istedi. Ukrayna’da bu kelimeyi Rusların telaffuz edemediği ve birisinin Ukraynalı olup olmadığını anlamak için esprili bir şekilde bu kelimenin telaffuz ettirildiği biliniyor.

RUS HACKER'LARIN TUZAĞI MI?

Sahte görüşmelerin Rus hacker'lar tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Bu kişilerin İngiliz Bakanlardan hem bilgi sızdırmak hem de onları zor duruma düşürerek utandırmayı amaçladıkları iddia edildi.

İngiltere, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında başı çekiyor ve bu tutumuyla da Putin'in düşmanlığını kazanmış durumda.

Görüşme talebi Ben Wallace'a Ukrayna devleti uzantılı bir eposta kanalıyla iletilmiş. Bunun da ancak hacker marifetiyle yapılmış olacağına inanılıyor.

Büyük olasılıkla 'deep fake' yoluyla kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişi, Wallace'a Polonya ziyareti esnasında ulaşmış. Başta durumdan şüphelenmeyen bakan, bu kişi İngiltere'nin iç güvenlik meseleleriyle ilgili soru sormaya başlayınca görüşmeyi sonlandırmış.

Sahte aramaların arkasında Kremlin yetkilileri mi var?

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Görüşmenin 8-9 dakika civarı sürdüğünü aktaran İngiliz Bakan bunun Rusya'nın kirli propagandasına alet edilmesinden çekindiğini açıkladı. İngiliz savaş gemilerinin Karadeniz'e yollanmasıyla ilgili sorular soran sahte başbakan Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçip vazgeçmemesiyle ilgili bilgileri de sızdırmaya çalışmış.