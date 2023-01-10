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İngiliz ordusu obez çıktı

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#İngiliz Ordusu#İngiltere#Obezite
İngiliz ordusu obez çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

İngiliz ordusunda obez asker krizi yaşanıyor. 2010 yılından beri en az 5 bin 200 askerin aşırı kiloları yüzünden ordudan atıldığı belirtildi.

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İngiltere’de ordudaki her dört askerden birinin aşırı kilolu veya obez olduğu ortaya çıktı. Daily Mail’in haberine göre 145 bin personel bulunan ordunun 40 bin üyesi son beş yılda aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırıldı. Ayrıca 2010’dan bu yana 5 bin 200 obez askerin ordudan atıldığı belirtildi. Ordudan atılan askerlerden biri tam 190 kiloydu. 800’den fazla asker de 110 kilodan fazla olduğu için kovuldu.

İngiliz ordusu obez çıktı

ŞEKER VE TANSİYON HASTALIKLARI VAR

İngiliz Savunma Bakanlığı verilerine göre, 1.100’den fazla askerde aşırı kiloya bağlı olarak tip 2 diyabet ortaya çıktı. Askerlerin 1.113’ü yüksek tansiyondan muzdarip olurken, 100’den fazla askerin ise kalp-damar hastalığı var. 2014’ten beri 60 asker yağ
aldırma ameliyatı olan liposuction yaptırdı. Afganistan’daki İngiliz birliklerinin eski komutanı Albay Richard Kemp, bu askerlerin görevleri başında bu kadar kilolu hale geldiğini belirterek, “Bunun hiçbir mazereti yok. Birliklerin formda, sağlıklı ve savaşmaya hazır kalmasını sağlamaktan sorumlu komutanların başarısızlığını gösteriyor” dedi.

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#İngiliz Ordusu#İngiltere#Obezite

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