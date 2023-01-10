İngiliz ordusu obez çıktı

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İngiltere’de ordudaki her dört askerden birinin aşırı kilolu veya obez olduğu ortaya çıktı. Daily Mail’in haberine göre 145 bin personel bulunan ordunun 40 bin üyesi son beş yılda aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırıldı. Ayrıca 2010’dan bu yana 5 bin 200 obez askerin ordudan atıldığı belirtildi. Ordudan atılan askerlerden biri tam 190 kiloydu. 800’den fazla asker de 110 kilodan fazla olduğu için kovuldu.

ŞEKER VE TANSİYON HASTALIKLARI VAR

İngiliz Savunma Bakanlığı verilerine göre, 1.100’den fazla askerde aşırı kiloya bağlı olarak tip 2 diyabet ortaya çıktı. Askerlerin 1.113’ü yüksek tansiyondan muzdarip olurken, 100’den fazla askerin ise kalp-damar hastalığı var. 2014’ten beri 60 asker yağ

aldırma ameliyatı olan liposuction yaptırdı. Afganistan’daki İngiliz birliklerinin eski komutanı Albay Richard Kemp, bu askerlerin görevleri başında bu kadar kilolu hale geldiğini belirterek, “Bunun hiçbir mazereti yok. Birliklerin formda, sağlıklı ve savaşmaya hazır kalmasını sağlamaktan sorumlu komutanların başarısızlığını gösteriyor” dedi.