İngiliz öğrenci çıktığı tatilde kâbusu yaşadı… Genç kadın bizon saldırısı yüzünden felç kaldı!

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19 yaşındaki Amelia Dean, okulunun kendisine sağladığı haktan yararlanarak eğitimine bir yıl ara verdi ve hep planladığı gezilere çıkmak için adım attı. İlk durağı ABD’nin Güney Dakota eyaletiydi.

Gittiği yerde kendisini hayatının en kötü kâbusunun beklediğinden haberi yoktu.

Cluster State Park'a giderek doğayla bir olduğu birkaç gün geçirmek isteyen Amelia’ya saldıran canavar tam 907 kilogram ağırlığındaydı.

Genç kadın, 4,5 metre yüksekliğe savrulduğunda bir bizonun saldırısına uğramıştı.

Dev hayvan Amelia Dean’in uyluğuna sapladığı boynuzuyla atardamarını deldi, korkunç bir acıya ve yaralanmaya sebep oldu.





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Amelia, hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söylüyor ama maalesef sol uyluğundaki femoral arteri yırtmasından sonra kısmen felç oldu.

“Bırakın hayatımı ve bacağımı korumayı, ambulans gelene kadar yaşamam bile bir mucize.” diyen Amelia’nın ailesi hemen yanına, ABD’ye uçtular.

Saldırının olduğu gün, Amelia Dean, arkadaşı ve köpeğiyle birlikte parkta bir patikada yürüyordu ki, bir tepeye çıktılar ve otlayan yalnız erkek bizonla karşılaştılar.

Biraz tartıştıktan sonra bizonun etrafından dolaşmaya karar verdiler ve yola dönmeden önce onu rahatsız etmemeye karar verdiler. Bu noktada hayvan otlamayı bıraktı ve Dean'e doğru koşmaya başladı.

Ailesi Michael ve Jacqueline şunları söyledi: “Mia birden şok oldu ve bizon tam önünde durdu.”

İki arkadaş, bizon öne atılıp boynuzuyla onu sol uyluğundan yaralamadan ve yaklaşık 4,5 metre havaya fırlatmadan önce birkaç saniye birbirlerine baktılar.

Yere çarptığında Mia kapana kısıldı, kanayan bacağını hareket ettiremedi ve bizon bir süre başında bekleyerek Mia'nın, onun nefesini yüzünde hissetmesine neden oldu.

Yedi hafta önceki saldırıdan bu yana, Amelia Dean sol dizinin altındaki sinir hasarıyla felç oldu. Anne babası Matthew ve Jacqueline'in yanında olmak için uçtuğu Güney Dakota, Rapid City'de tedavi görüyor.

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Bay ve Bayan Dean, kızlarını uzman tedavisi için Rochester, Minnesota'daki Mayo Clinic'e transfer etmek için 140.000 £ bağış topluyorlar.

“Mia’nın İngiliz ve seyahat sigortası şimdiye kadar femoral arter baypas için ödeme yapmış olsa da, sinir yaralanmasının uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesi için bile ödeme yapmayı reddediyorlar.”