İngiliz istihbaratından dikkat çeken rapor...

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İngiltere Savunma Bakanlığı son yayınladığı istihbarat raporlarında Rusya’nın füze cephaneliğine dikkat çekti. Ukrayna’da enerji santralleri ve sivil yerleşkelere artan Rus füze saldırıları ardından gelen rapor, Moskova yönetiminin içinde bulunduğu durum hakkında ayrıntılı teknik bilgiler içeriyor

Tüm ülke ordularının mahrem odası olarak bilinen füze cephaneliği, son günlerde Rusya’nın korkulu rüyası haline geldi. Herson’dan geri çekilen Rusların, Ukrayna’nın enerji kaynaklarını hedef alarak başlattığı ağır füze saldırıları yavaş yavaş kesintiye uğruyor.

CEPHANELİK ORTAYA ÇIKTI

İngiliz istihbarat kaynakları bombardımanın yavaşlaması hakkında saha raporlarını kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre Rusya’nın elindeki füze cephaneliği tükenmek üzere. Ruslarım son çare olarak Sovyet döneminden kalma eski nükleer füzeleri ateşlediği söylendi.

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Yapılan açıklamada uzun menzilli füze envanteri tükenen Rusya’nın eski nükleer füzelerin başlıklarını sökerek Ukrayna’ya ateşlediği söylendi.

ESKİ FÜZELERİ KULLANIYORLAR

Bakanlık yaptığı paylaşımda, “Rusya muhtemelen eski seyir füzelerini savaş başlıklarını sökerek kullanıyor. Açık kaynak görüntülerinde nükleer saldırı için tasarlanmış 1980’lerden kalma havadan karaya ateşlenen AS-15 KENT füzesinin sahada kullanıldığı görülüyor.” ifadelerine yer verildi.

Savaş başlıkları sökülen füzelerin hasar ve etki konusunda çok başaralı olamayacağının altı çizilen raporda, bu tür saldırıların Ukrayna savunma sistemleri üzerinde şaşırtıcı etkilere sahip olabileceği kaydedildi.

Raporun devamında şu ifadeler yer verildi:

Füzeler, Ukrayna hava sahasında tuzak olarak kullanılıp hava savunma sistemlerinin yönünü değiştirmek için kullanılabilir. Füzelerden sökülen savaş başlıkları ile balistik etkilerin azalacağı ancak füzelerin kinetik enerji ve düşüşte mevcut olan yakıtın oluşturacağı patlama ile etkili olması mümkün. Son veriler Rusya’nın tükenmekte olan bir füze cephaneliği olduğu konusunda yüksek kanıtlar içermektedir.”