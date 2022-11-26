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Beşiktaş'ta dehşet saçtılar... Önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

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#Beşiktaş#Bıçaklı Saldırı#Darp
Beşiktaşta dehşet saçtılar... Önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 10:00

Beşiktaş'ta, sokaktan geçenleri durdurup para isteyen bir grup, para vermeyen biri kadın 4 kişiyi darbedip, bıçakladı. Çocuk yaştaki bir grubun, eğlenceden çıkarak evlerine gitmeye çalışan kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, Beşiktaş Çarşı Mumcu Bakkal Sokağı'nda 2 Kasım Çarşamba saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlenceden çıkan biri kadın 4 kişi, evlerine gitmek için sokakta yürürken, önlerini kesen çocuk yaştaki bir grup, kendilerinden para istedi. Önlerini kestikleri kişilerin para vermeyeceklerini söylemeleri üzerine aralarında tartışma çıktı.

Beşiktaşta dehşet saçtılar... Önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Sokak ortasındaki tartışma sürerken, para isteyen gruptakiler aniden diğer gruba saldırdı. Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan 4 kişi yere düşerken, grup, tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Saldırıya uğrayan kişiler can havliyle kaçmaya çalışırken, saldıran gruptakilerden bazıları bellerinden bıçak çıkararak, defalarca sapladı.

Beşiktaşta dehşet saçtılar... Önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

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YOLLARINI KESEN KİŞİLERE PARA VERMEDİKLERİ İÇİN BIÇAKLANDILAR

Yollarını kesen kişilere para vermek istemedikleri için saldırıya uğrayan 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan grup yaya olarak kaçtı. Esnafın haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaşta dehşet saçtılar... Önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Eğlence mekanlarındaki müşterileri de sık sık rahatsız ettikleri belirtilen, esnafın şikayetlerine rağmen haklarında işlem yapılmadığı öğrenilen çocuk yaştaki grubun para istedikleri kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Beşiktaşta dehşet saçtılar... Önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Görüntülerde, saldırgan grubun, kendilerine para vermeyen kadın ve erkekleri yerlerde sürükleyerek darbetmesi görülüyor. Erkeklerden biri kalkmaya çalışırken, biri motosiklet kaskı fırlatıyor. Araya girmeye çalışan kadın ise gruptaki kızların saldırısına uğruyor. Bu esnada saldırgan gruptakilerden biri bir erkeği saçından tutarak hareket etmesini engellerken, diğerleri bıçakla saldırıyor.

 

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#Beşiktaş#Bıçaklı Saldırı#Darp

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