İnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip İtalya'ya geçtiler

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Son yıllarda binlerce kişi yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek için şişme botları kullanıp, büyük facialarda can verdi. Kayıp Göçmenler Bürosu'na göre, geçtiğimiz yıl Akdeniz'de 2 bin 48 kişi kayboldu. 2014 yılından itibaren toplam rakama baktığımızda bu sayı 23 bin kişiyi buluyor.



Hükümetler tüm dünyanın ortak sorunu ve kanayan yarası haline gelen göçmen sorununa çözüm bulmaya çalışırken söz konusu dram TikTok fenomenlerine malzeme oldu.



Kasım ayında Tunuslu fenomen Sabee al Saidi mülteci teknesiyle Sfax kentinden İtalya'nın Lampedusa Adası’na geçmişti. 18 yaşındaki fenomenin geçişinden ilham alan 21 yaşındaki Chaima Ben Mahmoude ve nişanlısı da aynı çılgınlığa katıldı.

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TikTok'ta 140 bin takipçisi olan Mahmoude nişanlısı ile birlikte Tunus’un Sfax kentinden İtalya’ya gitmek için 23 mültecinin bulunduğu küçük bir tekneye bindi. Genç kadın paylaştığı görüntülerde teknenin içinde rap müzik eşliğinde dans ederken ve el sallarken görülüyor.

GÖÇMEN TEKNESİ İLE GİDİP LÜKS ALIŞVERİŞLER YAPTILAR

İkili Lampedusa adasına indikten sonra, Avrupa'yı dolaşıp simge yapıların önünde çekilmiş fotoğraflarını yayınladılar. Avrupa ülkelerini gezerken pahalı alışverişler yapıp, lüks otomobillerde poz veren fenomenler yasa dışı göçü meşrulaştırdıkları gerekçesiyle eleştirilerin odağına oturdu.



Görüntüler sosyal medyada adeta infiale neden oldu. İkili, her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan bir geziyi büyüleyiciymiş gibi göstermek ve çaresiz göçmenlere gerçekçi olmayan bir bakış açısı kazandırmakla eleştiriliyor. Sınır Ötesi Organize Suça Karşı Küresel Girişim'in araştırma müdürü Matt Herbert konuya ilişkin "Sosyal medya, doğru olmayan bir Avrupa vizyonu ortaya koyuyor" dedi.

'FİNANSAL ZORLUKLAR NEDENİYLE BİNDİM' DEDİ

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Associated Press'e konuşan genç kadın ise finansal zorlukların ve vize alamamasının kendisini bu yolculuğa çıkmaya "zorladığını" söyledi. Ayda sadece 90 Sterlin kazandığını iddia eden Mahmoude bu paranın toplu taşıma araçlarını kullanmaya ve öğle yemeği almaya yettiğini belirterek, "Kuaförlük diplomam var Tunus'ta iş bulamadım." dedi.

23 kişiyle birlikte teknede yer almak için tek yapmasını gerekenin 1.100 Sterlin ödemek olduğunu belirten Mahmoude fotoğraflardaki gülümsemesine rağmen yolculuğunu 'korkunç' olarak değerlendirdi:

"Korku olağanüstüydü, çok fazla yüksek dalga vardı. Teknede dua edip ölüme hazırlandık. İtalyan sularına geldiğimizi söylediklerinde duyduklarımıza inanamadık."





Bir ay önce göçmen teknesine binen 18 yaşındaki Sabee al Saidi de yolculuk sırasında böyle poz vermişti.



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LÜKS İÇİNDE PAYLAŞIMLAR YAPIYORLAR

Olayla ilgili açıklama yapan psikolog Wael Garnaoui, "Göçmenler bu tür sosyal medya paylaşımları nedeniyle Avrupa'ya kolayca seyahat edip, iş ve para bulabileceklerini düşünüyorlar. Ancak gerçekte fenomenler, Eyfel Kulesi'ne gidip Lacoste tişörtleriyle, pahalı arabalarında poz veriyorlar" dedi

YÜZDE 360 ARTTI

Tunus, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler için adeta bir geçiş merkezi haline geldi. Yetkililer, 2021'de ülke kıyılarını terk etmeye çalışan 23 binden fazla göçmeni tutukladı, bu rakam 2019'a göre yüzde 360 ​​arttı. Uzmanlar, Tunus'un bocalayan ekonomisinin kısmen suçlu olduğunu belirtirken pandeminin etkisiyle şiddetlenen işsizlik oranıyla birlikte göç girişimleri de arttı.