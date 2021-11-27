Manş Denizi'ndeki facianın kurbanlarından ilkinin kimliği belli oldu: 24 yaşındaki Meryem

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Bu hafta başında Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Olayda 27 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yaşanan trajedinin ardından İngiltere ve Fransa birbirlerini suçlarken hayatını kaybeden göçmenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı.



DÜNYA MERYEM'İ KONUŞUYOR

24 yaşındaki Iraklı bir Kürt olan Meryem Nuri Muhammed Emin, şişme botun batması sonucu ölen 27 kişiden biriydi. Hayatının baharındaki genç kadının böyle bir trajedi sonrası hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yer aldı.



ŞİŞME BOTUN HAVASI İNERKEN NİŞANLISINA MESAJ ATTI

BBC'ye konuşan Meryem'in İngiltere'de yaşayan nişanlısı, şişme botun havası inerken Meryem'in kendisine endişelenmemesini söyleyen mesajlar attığını anlattı. Meryem, bot batsa da kurtarılacaklarını düşünüyordu. Fakat yardım ulaştığında çok geçti: Biri hamile altı kadın, üç çocuk, 17 erkek ve Meryem boğulmuştu.Batan bottan yalnızca bir Iraklı bir de Somalili göçmen kurtulabildi.

SON MESAJINDA SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTIKLARINI ANLATTI

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Bu, son yıllarda Manş Denizi'nde en fazla kişinin hayatını kaybettiği olay olarak kayıtlara geçti.

Nişanlısı, lakabı Baran olan Meryem'in bir kadın akrabasıyla bota bindiğini söyledi.Bot hava almadan önce Snapchat üzerinden nişanlısıyla mesajlaşmaya başlayan Meryem, bot sönmeye başladıktan sonra içerdeki suyu tahliye etmeye uğraştıklarını yazmaya başladı.

NİŞANLISINA SÜRPRİZ YAPMAK İSTEMİŞTİ

Nişanlısı, Meryem bota binmeden önce böyle bir şeyi deneyeceğinden haberi olmadığını, Meryem'in İngiltere'ye gelerek sürpriz yapmayı planladığını söyledi.

Calais'den gelen haberler, Çarşamba günü gerçekleşen olayın ardından hayatta kalan iki göçmenin hastaneden tahliye edildiği ve botta kaç kişi olduğu hakkında sorgulandığı yönünde.

CENAZE TÖRENİ IRAK'TA

BBC'ye konuşan Meryem'in amcası da, yeğeninin botta hayatını kaybettiğini söyledi.Haberi Meryem'in yanında bulunmuş iki kişiden aldığını söyleyen amcası, ailenin Irak'ta bir cenaze töreni düzenlemek için Meryem'in cesedinin gönderilmesini beklediğini aktardı.

KİMSE BÖYLE ÖLMEYİ HAKETMİYOR

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Cuma akşamı Kuzey Irak'taki evinde toplanan ailesi, yakınları ve arkadaşları Meryem'i andı.En yakın arkadaşı İman Hasan, Meryem'in çok mütevazı ve çok büyük bir yüreğe sahip olduğunu anlattı:

"Çok mutluydu, nişanlısına kavuşacağına inanamıyordu.Nişan kutlamasında bana 'Sana yakın bir ev alıp orada yaşayacağım… Birlikte yaşayacağız' demişti.

Dünyaya bir mesaj vermek istiyorum: Kimse böyle ölmeyi hak etmiyor.Daha iyi bir hayat yaşamak istedi, İngiltere'yi tercih etti ama öldü."