İmkânsız tahliye... İsrail’den Gazze’ye 24 saat mühlet

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İsrail, Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık başlattığı Demir Kılıçlar operasyonunun yedinci gününde de Gazze Şeridi’ne bombardımanını sürdürürken, Gazze’nin kuzeyinde yaşayan tüm sivillerin 24 saat içinde Gazze’nin güneyine tahliye edilmeleri emrini verdi. İsrail’in kara harekâtına hazırlıkta bir sonraki adımı olarak nitelendirilen karar sonrası Hamas’ın bölgede yaşayan 1.1 milyon sivile “evlerinizde kalın” çağrısı yapmasına rağmen binlerce Gazzeli güneye doğru hareket ederken, Birleşmiş Milletler İsrail’den tahliye emrini geri çekmesini istedi.

EL İLANI ATTILAR

İsrail ordusu cuma sabahı bir açıklama yaparak, “Gazze’deki tüm sivillerin kendi güvenlikleri ve korunmaları için evlerinden güneye tahliye edilmeleri emrini verdiğini” duyurdu. “İsrail ordusundan yeni bir duyuru yapılana kadar sivillerin Gazze’ye dönmesine izin verilmeyeceği” belirtilen açıklamada, sivillere Gazze Vadisi’nin güneyine inmeleri çağrısı yapıldı. İsrail SİHA’ları sabah saatlerinde bölgenin üzerine uyarıyı bildiren el ilanları bıraktı. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan ilanda sivillerin nereye gitmesi gerektiğini işaret eden bir kroki olduğu görüldü. İlanlarda güvenlik şeridine yaklaşmanın yasak olduğu ve bunu ihlal edenlerin öldürülebileceği uyarısı yapıldı.

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‘BİR YERE AYRILMAYIN’

İlerleyen saatlerde Hamas’tan yapılan açıklamada ise tahliye emrinin gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek, Gazzelilere “evlerinizde kalın” çağrısı yapıldı. Hamas Mülteci İşleri Dairesi, Filistinlilere “evlerinde kalmaları ve işgalin yürüttüğü bu iğrenç psikolojik savaş karşısında sağlam durmalarını” söyledi. Hamas’ın politik büro mensuplarından İzzet el-Reşik de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Topraklarımızda, evlerimizde ve şehirlerimizde kalıyoruz. Yerinden etme ya da tahliye olmayacak” dedi.

‘BİR GÜN ÇOK KISA’

Hamas’ın açıklamasına rağmen evlerini terk eden binlerce Gazzeli güney bölgelere inmek üzere yollara döküldü. Öte yandan bölgede bulunan birçok uluslararası ajansın muhabiri ve kuruluşlar ise bir gün içerisinde böylesi büyük bir tahliyenin gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu belirtiyor. İsrail’in tahliye emrine karşılık bölgeye hava saldırılarına ara vermediği, ayrıca bombardıman nedeniyle yolların yıkılması, yaşanan yakıt kıtlığı, hasta ve yaşlıların çokluğu gibi nedenlerle 24 saat içinde bölgenin boşaltılmasının mümkün olmadığı bildiriliyor.

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İsrail SİHA’ların Gazze semalarından sivillere 24 saat içinde güneye gitmelerini söyleyen el ilanları attı.

DIŞİŞLERİ: KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in tahliye duyurusuna tepki göstererek “kabul edilemez” açıklamasını yaptı. “İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez” denilen açıklamada,“Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler de İsrail’e geri adım çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, 1.1 milyon insanı kapsayan bir tahliyenin “yıkıcı insani sonuçlar doğuracağını” vurgularken, “Birleşmiş Milletler, zaten bir kötü olan durumun bir felakete dönüşmesini önlemek için bu tahliye kararının iptal edilmesini şiddetle talep etmektedir” dedi.

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YEDEK ASKERLER SINIRA GİDİYOR

Gazzelilere bölgeyi tahliye etme emri veren İsrail ordusu, kara harekâtı için hazırlıklarını hızlandırdı. İsrail medyası ordunun operasyona başlamak için “siyasi onay” beklediğini yazarken, sınıra giden otoyollar, mühimmat dolu kamyonlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve tankların yanı sıra üslere giden yedek askerleri taşıyan otobüslerle doldu. İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, “piyade, zırhlı askerler, topçu birlikleri ve yedeklerden oluşan askerlerin” Gazze’ye yaklaştığını açıkladı.

ASKERLERE EK SEFER

İsrail ordusu, 9 Ekim’de yaptığı bir duyuruyla ülke tarihinin en büyük seferberliği kapsamında nüfusunun yaklaşık yüzde 4’üne karşılık gelen 300 bin yedek askeri göreve çağırmıştı. Yurtdışındaki İsrail vatandaşları, Gazze’ye karadan girmeye hazırlanan orduya katılmak için dünyanın dört bir yanından havalimanlarına akın ediyor. İsrail havayolları El Al, Israir ve Arkia, ülkeye dönmeye çalışan yedek askerler için ek seferler düzenlediğini açıkladı.

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ÜRDÜN 2 KAPISINI KAPATTI

Ürdün, yalnızca 1000 kişinin geçmesine izin verilmesinin ardından Kral Hüseyin Köprüsü ve Şeyh Hüseyin Sınır Kapısı’nı kapattı.