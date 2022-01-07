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İlker Aycı ve eşi Kazakistan’dan döndü

#İlker Aycı#Kazakistan#Dönüş
İlker Aycı ve eşi Kazakistan’dan döndü

Olaylar patlak verdiği sırada Kazakistan’da bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Türkiye’ye döndü. Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı, dün Almatı Havalimanı’ndan kalkan Airbus A330 tipi kargo uçağı dönüş yaptı.

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Mürettebat dışında iki THY pilotu da yolcu olarak bu uçuşla Türkiye’ye döndü. Kargo uçağı olması sebebiyle uçakta yalnızca 4 kişilik yer olduğu, diğer pilotların tahliyesi için uçak kaldırılacağı belirtildi. THY’ye ait Boeing 777 yolcu uçağının Kazakistan’da kalan Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için yola çıkacağı belirtildi.

Öte yandan THY Kazakistan’a yapılan tüm uçuşların 9 Ocak’a kadar iptal edildiğini duyurdu. Bölgedeki en büyük kargo merkezlerinden olan Almatı Havalimanı’nda 28’i THY’den 58 pilot bulunduğu öğrenildi.

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#İlker Aycı#Kazakistan#Dönüş

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