İlk Tweet’i bir Türk satın aldı

Dijital müzayedede satılan tweet’in, Türk asıllı iş insanı Sina Estavi tarafından alındığı bildirildi. Dorsey, “Twttr’imi şimdi kuruyorum” yazan tweet’inden elde edilen NFT kripto paranın, Afrika’ya yardım yapan bir kuruluşa aktarılacağını belirtti. Estavi de Twitter’dan, “Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosu gibi bu tweet’in gerçek değerini anlayacaklar” paylaşımında bulundu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara