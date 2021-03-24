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Dünya
Haber Giriş: 24.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İlk Tweet’i bir Türk satın aldı

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İlk Tweet’i bir Türk satın aldı

TwItter’ın CEO’su Jack Dorsey’in 15 yıl önce yazdığı ilk tweet, 2.9 milyon dolara satıldı.

Dijital müzayedede satılan tweet’in, Türk asıllı iş insanı Sina Estavi tarafından alındığı bildirildi. Dorsey, “Twttr’imi şimdi kuruyorum” yazan tweet’inden elde edilen NFT kripto paranın, Afrika’ya yardım yapan bir kuruluşa aktarılacağını belirtti. Estavi de Twitter’dan, “Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosu gibi bu tweet’in gerçek değerini anlayacaklar” paylaşımında bulundu.

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