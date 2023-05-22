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İlk Suudi kadın astronot özel misyonla Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı

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#Spacex#Uzay#Dünya
İlk Suudi kadın astronot özel misyonla Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 13:08

Bir SpaceX roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ikinci özel seyahatini gerçekleştirmek üzere Pazar günü fırlatıldı. Ekip arasında Suudi Arabistan’ın ilk kadın astronotu da yer aldı.

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Rayyanah Barnawi ve Ali al-Qarni, Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle yola çıktı.

İki Suudi astronot, bir dizi deney gerçekleştirmek için ilk kez özel bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidiyor.

Resmi Suudi Haber Ajansı (SPA), iki astronotun "insan araştırmaları, hücre bilimleri ve mikro yerçekimi ortamında bulut tohumlama" odaklı 14 deney gerçekleştireceğini yazdı.

Kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı olan Barnawi, Suudi Arabistan'ın meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak.

İlk Suudi kadın astronot özel misyonla Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı

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Astronotlar ayrıca Uzay uçuşu sırasında yerde 12.000 Suudi öğrenciyle üç bilinçlendirme deneyi gerçekleştirerek, gelecek nesil bilim insanlarına ve astronot adaylarına ilham vermeyi amaçlıyor.

AX-2 misyonu eski NASA astronotu Peggy Whitson tarafından yönetiliyor ve yine ödeme yapan astronot John Shoffner'i taşıyor.

Geçen yıl Nisan ayında SpaceX, ISS'ye ilk tamamı özel astronot ekibini fırlatmıştı ve bu, Dünya yörüngesine turistik seyahatlerde bir kilometre taşı olarak görülmüştü.

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#Spacex#Uzay#Dünya

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