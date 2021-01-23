İlk günden skandal... First Lady askerlere 'kurabiye' taşıdı!

ABD'nin 46. Başkanı Biden'ın çarşamba günkü yemin töreni, üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız kentin güvenliğini sağladı.

Wall Street Journal'ın bazı Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise başkentte görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini kaydetti.





ULUSAL MUHAFIZLARIN KONGRE OTOPARKINDA YATIRILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kente gelen Ulusal Muhafızların, Kongre koridorlarında yerlerde yatması ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmişti.

Öte yandan perşembe gecesi Ulusal Muhafızların, Kongrenin otoparkında yattıklarını gösteren fotoğraflar büyük tartışmalara yol açmıştı.

FIRST LADY'DEN 'KURABİYELİ' TEŞEKKÜR

Başkan Joe Biden, ABD Kongre Binası’nda yemin töreni günü görevli bazı Ulusal Muhafızlar’ın otoparkta uyumasından dolayı sonra özür diledi. First Lady Jill Biden ise askerlere Beyaz Saray'dan hediye olarak bisküvi getirerek bazı birliklere şahsen teşekkür etmek için ziyaret etti.



ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde güvenliği sağlamak için başkent Washington DC'de güvenliği sağlaması için 25 binden fazla asker gönderilmişti. Tören bitimiyle yer sıkıntısı çekildiği için yakındaki bir garajda uyumak zorunda kalan Ulusal Muhafızlar’ın yerde yattığı fotoğraflar tepki çekti.



ABD medyasında çıkan haberlere göre, Biden dün Ulusal Muhafız Büro şefini aradı ve yaşanan durum için özür diledi. Diğer yandan First Lady Jill Biden ise askerlere sepetler içinde Beyaz Saray'dan hediye bisküvi getirerek "Ben sadece beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize teşekkür etmek istedim" dedi.