Ulusal muhafızları otoparka yolladılar

Kongre binasını korumakla görevlendirilen binlerce muhafızın Capitol’ün koridorlarında uyuması tepki çekmişti. Başkentte iki hafta süreyle yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız askeri görevlendirilirken, bunların 5 bininin Capitol’de görev yaptığı belirtildi.

Ancak yemin töreninin ardından Kongre binasına konuşlandırılan muhafızların ‘ihtiyaç olmadığı’ gerekçesiyle binayı boşalttığı, internet bağlantısı ve ısıtma sistemi olmayan yakındaki kapalı bir otoparka gönderildikleri belirtildi. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi bazı Kongre üyeleri uygulamaya tepki gösterdi. Büyüyen tepki üzerine ABD Ulusal Muhafız Birliği sözcüsü daha sonra askerlerin Kongre Ziyaretçi Merkezi’ne taşınacağını söyledi.