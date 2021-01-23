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Dünya
Razi CANİKLİGİL / WASHINGTON
Haber Giriş: 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ulusal muhafızları otoparka yolladılar

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Ulusal muhafızları otoparka yolladılar
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Kongre baskını sonrasında güvenliği sağlamak için başkent Washington’a çağrılan binlerce Amerikan Ulusal Muhafızı’nın, Joe Biden’ın yemin töreninin ardından, Kongre binasından (Capitol) çıkarılarak, kapalı bir otoparka gönderildiği ortaya çıktı.

Kongre binasını korumakla görevlendirilen binlerce muhafızın Capitol’ün koridorlarında uyuması tepki çekmişti. Başkentte iki hafta süreyle yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız askeri görevlendirilirken, bunların 5 bininin Capitol’de görev yaptığı belirtildi.

Ancak yemin töreninin ardından Kongre binasına konuşlandırılan muhafızların ‘ihtiyaç olmadığı’ gerekçesiyle binayı boşalttığı, internet bağlantısı ve ısıtma sistemi olmayan yakındaki kapalı bir otoparka gönderildikleri belirtildi. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi bazı Kongre üyeleri uygulamaya tepki gösterdi. Büyüyen tepki üzerine ABD Ulusal Muhafız Birliği sözcüsü daha sonra askerlerin Kongre Ziyaretçi Merkezi’ne taşınacağını söyledi.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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