İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyası, Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki Margaret Keenan’ın dün 09.31’de aşı olmasıyla başladı. Gelecek hafta 91 yaşına girecek olan Margaret Keenan “İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi. Bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra Noel’de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim anlamına geliyor” diye konuştu. Keenan ayrıca ilk olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etti. Ülkede ilk olarak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada “Maggie ile tanışın: Dünyada NHS’de tam olarak test edilmiş ve onaylanmış bir COVID-19 aşısı olan ilk kişi” ifadeleri kullanıldı.

YIL SONUNA KADAR 2 MİLYON AŞI

Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk aşamada 800 bin COVID-19 aşısının aşılama merkezlerine dağıtıldığını ve bu yılın sonuna kadar 2 milyon aşının teslim alınacağını umduklarını söylemişti. Aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakımevinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Dünyanın umutla beklediği COVID-19 aşısını ilk yaptıran kişi Margaret Keenan oldu. 90 yaşındaki kadın, aşı olduktan sonra refakatçi eşliğinde odasına dönerken, hastane personeli tarafından alkışlarla karşılandı.

ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARI





Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşı uygun saklama koşulları olan sağlık merkezlerine ulaştırıldı. Aşılama programı dahilinde ilk gün, sağlık çalışanlarına aşı yapıldı.

-70 DERECEDE ÖZEL KUTULARLA GETİRİLDİ





İngiltere’de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci’nin başında olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımına 2 Aralık’ta izin vermişti. Koronavirüs aşısı, eksi 70 derecede çok özel soğutmalı kutularla kısa süre önce İngiltere’ye ulaştı. Aşılar, karayoluyla Almanya, Belçika ve Fransa’yı geçip Manş Tüneli’nden getirildi.

FDA: AŞI GÜVENLİ





ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) komitesi, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının güvenilirliğini ve etkinliğini onayladı. FDA tarafından konuya ilişkin yayımlanan çalışmada, aşının ilk dozunun kullanılmasından sonra yüzde 82, ikinci dozun kullanılmasından iki hafta sonra ise yüzde 95’lik bir etkinliğe sahip olduğu belirtildi. Kurumun çalışmasında aşının 21 günlük bir süre içerisinde iki doz halinde kullanma önerisi yer aldı. Öte yandan aşıyla ilgili verilerin raporlama aşaması sırasında 4’ü plasebo grubundan olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Aşı uygulanan ve hayatını kaybeden kişilerden birinin obezite problemi ile damar sertliği yaşadığı aktarıldı. Bu hafta tekrar toplanacak olan komite, aşının kullanımına onay verilip verilmediğini açıklayacak.