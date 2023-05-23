İlk Arap kadın astronot uzayda

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İlk Arap kadın astronot Rayyanah Barnawi’yi taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, önceki gün ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden uzaya fırlatıldı. Suudi Arabistan’da meme kanseri araştırmacısı olan Barnawi’ye Suudi savaş pilotu Ali el-Karni de eşlik etti. İkili, on yıllar sonra uzaya giden ilk Suudi astronotları olarak tarihe geçti.

KÖK HÜCRE UZMANI

Suudi Arabistan medyası, iki astronotun, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda insan araştırmaları, hücre bilimleri ve mikro yerçekimi ortamında bulut tohumlama gibi 14 bilimsel deney gerçekleştireceğini yazdı. Uluslararası medya, Suudi Arabistanlı bir kadının uzaya gönderilmesini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman öncülüğünde yaşanan sosyolojik dönüşümün bir parçası olarak yorumlarken bundan birkaç yıl önce kadınların otomobil bile kullanmasının yasa dışı olduğu ülkede gerçekleşen değişimin büyüklüğüne işaret etti. Bu uzay yolculuğunda Amerikalı astronotlar Peggy Whitson (kaptan) ve John Shoffner de yer aldı. 1988 Cidde doğumlu olan Rayyanah Barnawi’nin biomedikal lisans ve doktorasının olduğu Yeni Zelanda’nın Otago Üniversitesi’nde eğitimini sürdürdüğü, Riyad’da kök hücre ve doku mühendisliği konusunda çalışmaları olduğu belirtildi.