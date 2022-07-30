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İlginç görüntü! Macron omzuna dokununca...

#Macron#Aurelien Agbenonci#Afrika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika ziyareti çerçevesinde geldiği Benin'de, Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci'nin omzuna dokunmasının ardından Agbenonci'nin omzunu silkelediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Benin'de, Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci ile arasında ilginç bir olay yaşandı.

Benin Devlet Başkanı Patrice Talon ile konuştuğu esnada Agbenonci'yi de yanlarına çağıran Macron, Agbenonci'ni omzuna dokundu. Macron'un temasının ardından Agbenonci'nin omzunu silkelediği anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.

BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Macron'un hareketini manüpülatif bir paternalist liderlik olarak yorumlayan çok sayıda sosyal medya kullanıcısının sözlerinin ardından açıklama yapan Agbenonci, "Yanlış... Öyle değil! Cumhurbaşkanı Macron, dışarıda düzenlenen basın toplantısının ardından ceketimdeki toz izini fark etti ve bana gösterdi" ifadelerini kullandı.

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#Macron#Aurelien Agbenonci#Afrika

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