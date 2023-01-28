İktidardaki SPD’den dönerli kampanya

Haberin Devamı

Şehrin birçok yeri partilerin ve adayların seçim afişleriyle dolup taşmış durumda. Ancak en dikkat çeken reklam kampanyası ise iktidar partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kreuzberg teşkilâtının dönerli afişleri oldu. Artan döner fiyatlarına gönderme yapılan afişte “Dönerde fiyat artışına fren” yazısı yer aldı. Rusya-Ukrayna savaşının ardından patlak veren enerji krizine bağlı enflasyon artışıyla artan döner fiyatları ülke gündemini uzun süre meşgul etmişti. SPD seçim kampanyası yöneticisi Vincent Wolff, afişlerin SPD’ye ait olduğunu doğrularken, “Gündemdeki konuları insanlara ulaştırmak istiyoruz. Bunun için de dikkat çekmemiz gerekiyor” diye konuştu.