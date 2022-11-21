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İklim zirvesinden 1 iyi 1 kötü haber

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#Mısır#İklim Zirvesi#Birleşmiş Milletler
İklim zirvesinden 1 iyi 1 kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Mısır’ın tatil beldesi Şarm el-Şeyh’te yapılan 27’nci Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı (COP27) tamamlandı.

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Ukrayna savaşının gölgesinde iki hafta süren toplantılara katılan dünyanın dört bir yanından delegeler, emisyon azaltımı konusunda önemli bir adım atamadı. Avrupa Birliği, “emisyonları azaltmak için yeterince adım atılmadı” diyerek sonuçtan “hayal kırıklığına uğradıklarını” açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de COP27’nin, ülkeleri daha fazla emisyon kesintisine zorlamakta başarısız olduğunu söyledi ve “Emisyonların sert şekilde düşürülmeye ihtiyacı var ki COP bunu başaramadı” dedi.

MÜZAKERE SONUÇ VERDİ

Türkiye geçen hafta, gaz emisyonu artışından yüzde 21 indirim taahhüdünü yüzde 41 olarak iyileştirmişti. Ancak bu, 2020 seviyesine göre yüzde 32 daha fazla sera gazı emisyonu anlamına geliyor. Öte yandan ilk kez zengin ülkeler, yoksul ülkelerin iklim zararlarını ödemeyi kabul etti. Buna göre yoksul ülkelerde, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin telafisi için bir fon oluşturulacak. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle başa çıkabilmek için maddi yardım, yoksul devletlerin 30 yıldır talebiydi. Anlaşmanın nasıl uygulanacağı, fonun hangi koşullarda kaynak sağlayacağı ise henüz belirsiz. Küresel yüzey sıcaklığı artışını 1.5 derece ile sınırlandırmak hedefiyle yapılan toplantıların 28’incisi gelecek yıl Dubai’de gerçekleştirilecek.

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#Mısır#İklim Zirvesi#Birleşmiş Milletler

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