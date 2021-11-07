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İklim zirvesi düş kırıklığı yarattı: Söz yetmez, eylem şart

#BM İklim Değişikliği Konferansı#Glasgow#Başarısızlık
İklim zirvesi düş kırıklığı yarattı: Söz yetmez, eylem şart

BM İklim Değişikliği Konferansı’nın sürdüğü İskoçya’nın Glasgow kenti başta olmak üzere dünyanın pek çok kentinde iklim aktivistleri sokaklara döküldü. İklim zirvesini ‘başarısız’ olarak gören aktivistler ‘Söz yetmez, eylem lazım’ diyerek harekete geçilmesini istedi.

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İSKOÇYA’nın Glasgow kentinde yapılan 26’ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 12 Kasım’a kadar devam ederken, dünya iklim aktivistlerinin gösterilerine sahne oldu. Liderlerin zirvedeki performansını beğenmeyen aktivistler, küresel ısınmaya karşı daha somut ve şeffaf adımlar atılması için başta Glasgow olmak üzere Sydney’den Nairobi’ye kadar pek çok kentte gösteriler düzenledi.

TEMSİLİYET SORUNU

Dün Glasgow’da binlerce gösterici, “Dünyamız saldırı altında, savaşmak için ayağa kalkın” sloganlarıyla COP26’nın düzenlendiği alana yakın bir yerde toplandı. BM görüşmelerinin küresel iklim değişikliğini durdurmak adına radikal bir adım atmaktan yoksun olduğunu belirten göstericiler, fosil yakıtların kullanımının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Fransız AFP haber ajansına konuşan Jenny adlı Norveçli bir protestocu, “Bence birçok siyasetçi, bu hareketin gücünden korkuyor” dedi. Konferansa katılamayan daha küçük ülkeler için de mücadele etmenin önemini vurgulayan Jenny, iklim konusundaki başlıca aktörlerin COP26’da temsil edilmemesine işaret etti. Başkent Londra’da da yaklaşık bin kişi, “Az söz, çok eylem” yazılı pankartlarla İngiliz Merkez Bankası “Bank of England” önünde toplandı.

İklim zirvesi düş kırıklığı yarattı: Söz yetmez, eylem şart

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GRETA: ‘ZİRVE BAŞARISIZLIK

Glasgow, cuma günü de önemli bir gösteriye sahne oldu. Binlerce genç, dünyanın birçok yerinde cuma günleri örgütlenerek gerçekleştirilen “Gelecek İçin Cumalar” (Fridays For Future) etkinliği kapsamında bir araya geldi. Gösteride konuşma yapan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, COP26 görüşmelerini “başarısızlık” olarak niteledi. “Dünya liderlerinin uyanması için daha ne gerekiyor” diye soran Thunberg, onların aslında çoktan uyanık olduklarını ve aktif şekilde bu yıkıcı sistemden kâr elde etmeye devam etmek için kendi çıkarlarına yardım edecek yasal boşluklar yarattıklarını öne sürdü.

İklim zirvesi düş kırıklığı yarattı: Söz yetmez, eylem şart

ACİL EYLEME GEÇİN

İklim protestoları Avustralya kıtasında da sürdü. Avustralya’nın önden gelen şehirlerinden Sydney ve Melbourne’de sokaklara çıkan aktivistler, “Artık daha fazla ‘Falan filan’a yer yok. İklim için gerçek bir eylem, şimdi!” yazılı dövizler taşıdı. Güney Kore’nin başkenti Seul’de de yaklaşık 500 kişi, iklim için “acil” eyleme geçilmesi çağrısında bulundu. Gösterileri eleştirenler ise COP26’nın “henüz başladığını” belirterek, göstericilerden önyargılı olmamalarını ve konferansın sonuçlarını beklemeleri gerektiğini savundu.

BİLGİ NOTU

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COP26 için Glasgow’da bir araya gelen yaklaşık 200 ülkeden yüzlerce delege, küresel ısınma nedeniyle artan hava sıcaklıklarını 1.5 ila 2 derecede tutmayı hedefleyen 2015 tarihli Paris İklim Anlaşması’nın nasıl uygulanacağını tartışıyor.

Eğer bir önlem alınmazsa, bu yüzyılın sonuna kadar yeryüzü sıcaklıklarının 2.7 derece artacağı tahmin ediliyor. Şimdiye kadar 1.1 derece artan hava sıcaklıkları nedeniyle, Dünya, artan orman yangınları, kuraklık ve iklim göçü gibi felaketlerle karşı karşıya.

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#BM İklim Değişikliği Konferansı#Glasgow#Başarısızlık

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