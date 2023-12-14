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İklim zirvesi anlaşmayla bitti... Fosil yakıttan çıkışta hedef 2050

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#BİRLEŞİK Arap Emirlikleri#Dubai#İklim Zirvesi
İklim zirvesi anlaşmayla bitti... Fosil yakıttan çıkışta hedef 2050
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 07:00

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nin ev sahipliğinde Dubai’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP28’de bir gün gecikmeyle anlaşma sağlandı.

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Ülkeler iklim değişikliğinin etkilerini önlemek için ilk kez fosil yakıtlardan uzaklaşmayı kabul etti. Zirvenin başkanlığını yürüten Sultan El Caber, 200 ülke tarafından onaylanan planı, “tarihi bir önlem paketi” ifadeleriyle duyurdu.

KADEMELİ SONA ERECEK

Plandaki “Küresel Stok Sayımı Anlaşması” maddesiyle, ilk kez bu yıl “fosil yakıtların kullanımının azaltılmasına” doğrudan değinilmiş oldu. Metinde “fosil yakıtlardan düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşılması, böylece 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşılması” çağrısında bulunuldu. Daha önceki hiçbir iklim zirvesinde ülkeler petrol, gaz ve kömürden uzaklaşma konusunda anlaşmaya varamamıştı. Anlaşma dünyanın fosil yakıtlardan vazgeçme arzusunda birleştiğine dair güçlü bir sinyal olarak nitelendirildi. Avrupa Komisyonu’nun İklim Kriziyle Mücadeleden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, “30 yıldır ilk defa fosil yakıtların sonunun başlangıcına ulaşabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

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MÜZAKERELER ZORLU GEÇTİ

İki hafta süren zirvenin 12 Aralık’ta tamamlanması bekleniyordu, ancak taslak metni üzerinde yürütülen zorlu müzakereler sebebiyle anlaşma bir gün gecikmeyle duyuruldu. Metinde fosil yakıtlarla ilgili doğrudan taahhüt verilmeyerek yalnızca azaltma çağrısı yapılmasını yeterli bulmayanlar da oldu. Bazı iklim uzmanları “çağrı” ifadesinin “rica” anlamına geldiğini belirterek anlaşmanın somut sonuçlar vermeyebileceğini belirtti.

AMAÇ KÜRESEL ISINMAYI KONTROL ALTINA ALMAK

Anlaşmanın sağlandığını Birleşik Arap Emirlikleri’nden COP28 Başkanı Sultan al-Jaber açıkladı. Jaber’in “İklim eylemini hızlandıracak tarihi bir paket” diye sunduğu belge, 2015 Paris anlaşmasının küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1.5 santigrat dereceyle sınırlandırma hedefini esas alarak, sera gazlarına yol açan fosil yakıt kullanımından kademeli olarak vazgeçilmesini öngörüyor. Dünya 1800’lerin ortalarından bu yana 1.2 derece ısındı. Küresel ısınmanın da iklim değişikliğinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

 

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#BİRLEŞİK Arap Emirlikleri#Dubai#İklim Zirvesi

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