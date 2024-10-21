IKBY’de 4 yıl sonra sandık kuruldu

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IKBY genelinde seçimlere katılım oranının yüzde 72 olduğu belirtilirken, Erbil’de yüzde 74, Süleymaniye’de yüzde 65, Halepçe’de yüzde 69 ve Duhok’ta yüzde 78 olduğu duyuruldu. 2 milyon 683 bin seçmen, 368’i kadın olmak üzere 1191 aday arasından 100 sandalyelik meclise girecek olanları seçti. Mecliste Türkmenler, Hıristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılıyor.

IKBY’de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018’de gerçekleştirilmişti. Irak Federal Mahkemesi 30 Mayıs 2023 tarihinde parlamentonun görev süresinin uzatılmasını “anayasaya aykırı olduğu” gerekçesi ile reddetmiş ve parlamentodan çıkacak her tür kararın yasal olmayacağına karar vermişti.

TÜRKMENLERE KOTA DÜŞÜRÜLDÜ

Önceki seçimlerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12 milletvekili çıkarmış; kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hıristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti. Şubat ayında alınan kararla 11 olan Hıristiyan-Türkmen kotası 5’e düşürülmüştü. Bölge seçim sonuçlarının Bağdat’taki merkeze gönderilmesinin ardından kesin sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.