Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İğneden korkuyor musunuz? Çin, pipetle solunabilir aşı uygulamasına başladı

Güncelleme Tarihi:

#Solunabilir Aşı#Koronavirüs#KOVID-19
İğneden korkuyor musunuz Çin, pipetle solunabilir aşı uygulamasına başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 16:20

Dünyanın ilk solunabilir koronavirüs aşısı Çin'de uygulanmaya başlandı. Aşı şimdilik sadece daha önce aşı olmuş kişilere 'takviye doz' olarak yapılıyor.

Haberin Devamı

Solunum yolu ile uygulanan ilk koronavirüs aşısı Çin'in Şangay bölgesinde kullanılmaya başlandı.

BARDAĞA DOLDURULUYOR, PİPETLE İÇİLİYOR

Çin'in daha önce aşılanmış insanlara 'takviye doz' olarak ücretsiz sunduğu gaz halindeki aşı bileşiği nebülizatör makinasındanplastik bir bardağa dolduruluyor ve insanlar pipetle içebiliyor. Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşının vücutta bağışıklık yaratması amaçlanıyor.

Çin Devlet medyasının yayınladığı videoda aşı merkezinde sıraya giren uzun kalabalıklar görüldü. 

İğneden korkuyor musunuz Çin, pipetle solunabilir aşı uygulamasına başladı

TÜM PROSEDÜR 20 SANİYEDE TAMAMLANIYOR

Solunabilir aşılar içinde bulundukları yarı saydam bardaklardaki pipetlerden ciğerlere çekiliyor. İnsanlar daha sonra 5 saniye nefesini tutuyor. Tüm prosedür 20 saniyede tamamlanıyor.

Aşı olan sakinlerden birisi gazetecilerin aşı ile ilgili sorularına “Bir fincan sütlü çay içmek gibiydi. Tadı biraz tatlı gibi" dedi.
İğneden korkuyor musunuz Çin, pipetle solunabilir aşı uygulamasına başladı

İĞNEDEN KORKAN İNSANLAR İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

Bilim insanları solunabilir aşıların maliyetinin daha düşük olması nedeni ile aşılamayı daha erişilebilir hale getireceğini umuyor. Ayrıca bu tür aşılar iğneden korkan insanlar için de büyük bir fırsat.

SADECE 'TAKVİYE DOZ' OLARAK KULLANILABİLİYOR

İğnesiz aşıların etkinlik oranı tam olarak bilinmiyor. Çinli yetkililer Eylül ayında aşıyı onayladı ancak solunabilir aşının sadece daha önceden aşı olmuş insanlara takviye doz olarak verilmesine karar verildi.
İğneden korkuyor musunuz Çin, pipetle solunabilir aşı uygulamasına başladı

Bazı uzmanlar solunabilir aşıların solunum sisteminin geri kalanına ulaşmadan savuşturulabileceğini düşünüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya çapında yaklaşık bir düzine burun aşısı test ediliyor. 

Gözden Kaçmasın

Atinanın kirli Türkiye oyunu Yunan gazetesi tek tek itiraf etti...Atina'nın kirli Türkiye oyunu! Yunan gazetesi tek tek itiraf etti...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Solunabilir Aşı#Koronavirüs#KOVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek