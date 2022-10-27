İğneden korkuyor musunuz? Çin, pipetle solunabilir aşı uygulamasına başladı

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Solunum yolu ile uygulanan ilk koronavirüs aşısı Çin'in Şangay bölgesinde kullanılmaya başlandı.



BARDAĞA DOLDURULUYOR, PİPETLE İÇİLİYOR



Çin'in daha önce aşılanmış insanlara 'takviye doz' olarak ücretsiz sunduğu gaz halindeki aşı bileşiği nebülizatör makinasındanplastik bir bardağa dolduruluyor ve insanlar pipetle içebiliyor. Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşının vücutta bağışıklık yaratması amaçlanıyor.



Çin Devlet medyasının yayınladığı videoda aşı merkezinde sıraya giren uzun kalabalıklar görüldü.



Solunabilir aşılar içinde bulundukları yarı saydam bardaklardaki pipetlerden ciğerlere çekiliyor. İnsanlar daha sonra 5 saniye nefesini tutuyor. Tüm prosedür 20 saniyede tamamlanıyor.Aşı olan sakinlerden birisi gazetecilerin aşı ile ilgili sorularınadedi.Bilim insanları solunabilir aşıların maliyetinin daha düşük olması nedeni ile aşılamayı daha erişilebilir hale getireceğini umuyor. Ayrıca bu tür aşılar iğneden korkan insanlar için de büyük bir fırsat.İğnesiz aşıların etkinlik oranı tam olarak bilinmiyor. Çinli yetkililer Eylül ayında aşıyı onayladı ancak solunabilir aşının sadece daha önceden aşı olmuş insanlara takviye doz olarak verilmesine karar verildi.Bazı uzmanlar solunabilir aşıların solunum sisteminin geri kalanına ulaşmadan savuşturulabileceğini düşünüyor.Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya çapında yaklaşık bir düzine burun aşısı test ediliyor.