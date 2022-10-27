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Atina'nın kirli Türkiye oyunu! Yunan gazetesi tek tek itiraf etti...

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#Türkiye#Yunanistan#F16
Atinanın kirli Türkiye oyunu Yunan gazetesi tek tek itiraf etti...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 12:22

Kathimerini Gazetesi'nin Atina'nın Türkiye konusunda izlediği politikaları ele aldığı analizinde peş peşe skandal itiraflara imza atıldı. Atina'nın Türkiye'nin AB üyeliği ve F-16 sürecini engellemeye çalıştığını itiraf eden gazete, Dedeağaç'taki limanın İstanbul Boğazı'na alternatif olduğunu ve bu durumun Türkiye'yi NATO planlaması içinde gereksiz kılabileceğini iddia etti.

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Yunan Kathimerini Gazetesi, Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili izlediği politikayı övdüğü haberinde Atina'nın kirli oyununu adeta gözler önüne serdi.

"Yunanistan'ın büyüyen diplomatik gücü Türkiye'yi rahatsız ediyor" başlığı ile verilen analizde, Atina'nın Washington'daki Yunan-Amerikan lobisinden yararlanarak Türkiye'ye F-16 satışının önüne geçmeye çalıştığı belirtildi.

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AB ÜYELİK SÜRECİNE MÜDAHALE

Aynı analizde Atina'nın Avrupa Birliği'ni denkleme dahil ederek Türkiye'nin adaylık sürecini inceleyen komisyonun kararlarını etkilediği yazıldı.

DEDEAĞAÇ VURGUSU

Yunanistan'ın son dönemde NATO içindeki pozisyonunu güçlendirdiğini öne süren gazete, Dedeağaç'taki limanın Ukrayna'ya silah göndermek için kullanılmasıyla İstanbul Boğazı'na alternatif olduğunuve bu durumun Türkiye'yi NATO planlaması içinde gereksiz kılabileceğini iddia etti.

Atinanın kirli Türkiye oyunu Yunan gazetesi tek tek itiraf etti...

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ HEDEFİNE YAKLAŞTIK

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Türkiye'yi geride bırakmak için özellikle hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı izleyen Yunanistan'ın yeni aldığı Fransız yapımı Rafale jetleri vegüncellenen F-16 Viper jetleri ile hava üstünlüğü hedefine yaklaştığını yazan Kathimerini gazetesi, Yunanistan-Fransa arasında imzalanan savunma anlaşmasına dikkat çekti ve şunları yazdı;

Atinanın kirli Türkiye oyunu Yunan gazetesi tek tek itiraf etti...

Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı anlaşma kapsamında kurulan yeni eğitim merkezinden bir görüntü

"Yunanistan, üçüncü bir ülke tarafından gerçekleştirilecek saldırıya karşı yeni bir anlaşma imzalayarak Fransa ile olan ittifakını genişletti. Savunma sektöründe İsrail ile olan ilişkiler derinleşirken, bir yandan da Mısır ile bağlar güçlendirilerek Yunanistan-Kıbrıs-İsrail + Mısır ekseninin gelişimine katkı sağlanıyor."

Atinanın kirli Türkiye oyunu Yunan gazetesi tek tek itiraf etti...


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ATİNA YENİ BİR ERDOĞAN DÖNEMİNE HAZIR MI?

Gazetenin yayınladığı bir başka analizde yine Türkiye ile olan ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yaptığı girişimlerle küresel bir oyuncu olarak hareket ettiğine dikkat çekilen analizde 'Atina yeni bir Erdoğan dönemine hazır mı?' sorusu soruldu.

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