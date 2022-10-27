Atina'nın kirli Türkiye oyunu! Yunan gazetesi tek tek itiraf etti...

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Yunan Kathimerini Gazetesi, Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili izlediği politikayı övdüğü haberinde Atina'nın kirli oyununu adeta gözler önüne serdi.

"Yunanistan'ın büyüyen diplomatik gücü Türkiye'yi rahatsız ediyor" başlığı ile verilen analizde, Atina'nın Washington'daki Yunan-Amerikan lobisinden yararlanarak Türkiye'ye F-16 satışının önüne geçmeye çalıştığı belirtildi.

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Aynı analizde Atina'nın Avrupa Birliği'ni denkleme dahil ederek Türkiye'nin adaylık sürecini inceleyen komisyonun kararlarını etkilediği yazıldı.



DEDEAĞAÇ VURGUSU

Yunanistan'ın son dönemde NATO içindeki pozisyonunu güçlendirdiğini öne süren gazete, Dedeağaç'taki limanın Ukrayna'ya silah göndermek için kullanılmasıyla İstanbul Boğazı'na alternatif olduğunuve bu durumun Türkiye'yi NATO planlaması içinde gereksiz kılabileceğini iddia etti.



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Türkiye'yi geride bırakmak için özellikle hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı izleyen Yunanistan'ın yeni aldığı Fransız yapımı Rafale jetleri vegüncellenen F-16 Viper jetleri ile hava üstünlüğü hedefine yaklaştığını yazan Kathimerini gazetesi, Yunanistan-Fransa arasında imzalanan savunma anlaşmasına dikkat çekti ve şunları yazdı;



Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı anlaşma kapsamında kurulan yeni eğitim merkezinden bir görüntü

"Yunanistan, üçüncü bir ülke tarafından gerçekleştirilecek saldırıya karşı yeni bir anlaşma imzalayarak Fransa ile olan ittifakını genişletti. Savunma sektöründe İsrail ile olan ilişkiler derinleşirken, bir yandan da Mısır ile bağlar güçlendirilerek Yunanistan-Kıbrıs-İsrail + Mısır ekseninin gelişimine katkı sağlanıyor."



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ATİNA YENİ BİR ERDOĞAN DÖNEMİNE HAZIR MI?

Gazetenin yayınladığı bir başka analizde yine Türkiye ile olan ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yaptığı girişimlerle küresel bir oyuncu olarak hareket ettiğine dikkat çekilen analizde 'Atina yeni bir Erdoğan dönemine hazır mı?' sorusu soruldu.