İdlib’in elektriği Türkiye’den

SAVAŞ yorgunu Suriye’nin İdlib vilayetinde işletmeler elektrik kesintisi endişesi olmadan yeniden faaliyet gösterebiliyor. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre pastane sahibi Abu Emad (31) da kesintisiz enerjiyi memnuniyetle karşılayan İdlib sakinlerinden. “Elektrik dükkânım için vazgeçilmez bir unsur, o olmadan çalışamam” diyen Emad, yıllarca verimsiz jeneratörlere bel bağladıktan sonra şimdi Türkiye’nin sağladığı elektrik ile işlerini büyütüyor. Şam’dan sağlanan elektriğin yıllar önce kesildiği İdlib ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer yerleşimlerde Abu Emad gibi pek çok kişinin hayatı Türkiye’den sağlanan enerji ile iyileşti. Özellikle sıcak yaz günlerinde buzdolaplarının çalışıyor olması hayati önemde.

ENERJİ NAKİL HATTI DÖŞENDİ

Türk Lirası’nın geçtiği, Türk Telekom ve posta servisinin hizmet verdiği kuzey Suriye yerleşimlerinde Ankara’nın etkisi büyük. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre geçtiğimiz haftalarda Suriyeli ‘Yeşil Enerji’ adlı firmanın çalışanları kente Türkiye’den enerji sağlayacak kabloları döşediler. Şirket yöneticisi Osama Abu Zeid, hem Ankara hem İdlib yerel yönetiminin onayı ile çalıştıklarını anlatıyor. Mayıs ayından beri İdlib ve sınıra yakın diğer yerleşimlerdeki hastane, su istasyonu, fırın gibi zorunlu tesislere günün yarısından uzun süre elektrik sağlanıyor. Evlere de amper başına 50 TL’den günde 10 saat elektrik sağlanmasına çalışılıyor.

ÇIKAR DEĞİL, YARDIM ODAKLI

Bugüne kadar büyük ölçüde petrol yakıtla çalışan jeneratörlere bağımlı bulunan halk, yakın zamanda güneş panelleri kullanmaya da başladı. Abu Zeid, Türkiye’nin sağladığı elektriğin siyasi çıkar için olmadığını, halkın acılarının hafifletilmesinin amaçlandığını söylüyor. 10 yıllık savaş boyunca Suriye’nin başka bölgelerinden göç edenlerle nüfusu artan İdlib, bugün yaklaşık 3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

SURİYE’DE YAKIT VE EKMEĞE ZAM



10 yıldır devam eden savaş ve Batılı ülkelerin yaptırımları sonucu ekonomik krizin kötüleştiği Suriye’de temel ihtiyaç maddelerine zam yapıldı. Devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre Esad rejimi, dizel yakıtın fiyatında yaklaşık 3, ekmeğin fiyatında ise 2 kat artışa gitti. Bundan bir gün önce de benzine yüzde 25 zam yapılmıştı. Buna göre özellikle elektrik temini için jeneratörlerde kullanılan dizel yakıtın litresi 180 Suriye Poundu’ndan 500’e (3.44 TL) çıktı. Ekmek de 200 pound (1.4 TL) oldu. Yakıt ve ekmeğe yapılan zammın ülkede gıda fiyatlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Öte yandan son zamlar, memur maaşları ve asgari ücrette yapılan artışı izledi. Memur maaşları yüzde 50 arttırılırken, aylık asgari ücret 47 bin Suriye Poundu’ndan (156 TL) 71 bin 515’e (242 TL) çıkarılmıştı.

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