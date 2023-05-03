İbrahim Kalın'dan flaş İsveç ve Ermenistan açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'İsveç’in NATO üyeliği'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya'nın katılımıyla haziranda planlıyoruz. üçlü mekanizma, Finlandiya'nın üyeliğinden sonra da devam edecek. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasası ne kadar etkin uygulanırsa süreç o kadar hızlı ilerler." ifadelerini kullandı.



ERMENİSTAN AÇIKLAMASI

Kalın, Ermenistan'a hava sahasının kapatılmasına ilişkinse şunları söyledi;

"ERMENİSTAN'a tepki verilmemesi söz konusu bile olamaz. Bizi soykırımla itham eden bir eylemin karşılıksız kalması beklenemezdi. Bunun tabiki hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur"



İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KRİTİK ZİRVE



İbrahim Kalın, 5 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak "5 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı, tahıl koridorunun geleceği açısından önem taşıyor. Toplantı olumlu katkı sağlamazsa 18 Mayıs’ta tahıl sevkiyatı durabilir. Olumlu bir karar çıkmaması durumunda dünya gıda sevkiyatında ciddi sorunlar oluşabilir." ifadelerini kullandı.