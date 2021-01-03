Hürriyet Suriye'de... Savaş çocuklarının dileği barış

Suriye’de 10 yıl önce başlayan içsavaşta binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli ise ülkelerini terk ederek başka ülkelere sığındı. Savaşın en büyük mağdurları ise çocuklar oldu. Hürriyet, Suriye’de savaşın yetim, öksüz bıraktığı çocukların bulunduğu yetimhane ve kamplara girdi. Savaş mağduru çocukların hikâyelerini dinledi. İdlib ve Tel Abyad’da yeni yıl hediyesi olarak aldıkları ayakkabı, mont, oyuncaklarla mutlu olan çocukların sevinçlerine tanıklık etti. Dünyaya merhaba dedikleri andan itibaren savaşın göbeğinde kalan Suriyeli çocuklar, “Kimse ölmesin, savaş olmasın, bombalar atılmasın, barış olsun” beklentileriyle 2021 yılına merhaba dedi.

SAVAŞTA DOĞDULAR

Suriye’deki iç savaş 1 milyondan fazla çocuğu yetim ya da öksüz bıraktı. Dünyaya merhaba dediklerinde gözleri ilk önce savaşı gördü, iç çatışmalarda babalarını, annelerini, kardeşlerini kaybettiler. Çocukların çoğu sivil halkın en büyük acıları çektiği, bombalar, mermiler kadar açlık ve ilaçsızlık yüzünden kayıplar verdiği Halep’ten. Bombardımanlarda, çatışmalarda evlerini, babalarını, annelerini kaybettiler. Kimsesiz, evsiz-barksız ortada kaldılar. Göç etmek zorunda kalan yetim çocuklar için Türk Kızılayı, İdlib’de 12 yetimhane kurdu. Kamplarda kalan yüzlerce çocuğun tüm ihtiyaçlarını Türk Kızılayı karşılıyor.

SEVİNÇLERİNE ORTAK OLDUK

Türk Kızılayı ekipleri, savaşın mağdur çocuklarına yeni yıl hediyesi olarak ayakkabı, mont, oyuncak, sağlık beslenmeleri için yumurta, süt dağıttı. Taybe Yetimhanesi’nde kalan ve hediye alan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Dünyaya savaşın göbeğinde merhaba diyen ve bugün 8 yaşında olan Cuheyna Abut, “Babam yok, kimse ölmesin, savaş olmasın, bombalar atılmasın, barış olsun” derken, 4 yaşındaki Esma Celmud ise herşeyden habersiz hediye aldığı ayakkabıların mutluluğunu çıkarıyordu. Tel Abyad’da ise sınıf olarak kullanılan konteynerlerde eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi, oyuncaklar, okul çantası hediye edildi.

SEVGİ BUTİK İLE SEVİNDİLER

Türk Kızılayı’nın yetimhane ve kamplarda bulunan Suriyeli sığınmacılar için bölgede açtığı sevgi butik mağazaları, ihtiyaç sahiplerine giyim malzemeleri hizmeti sunuyor. Suriyeli sığınmacılar yılbaşı öncesi de Bab Al Hawa-Sarmade yolu üzerindeki Türk Kızılayı’nın sevgi butik mağazalarından giyindiler. İhtiyaçları olan kıyafet ve ayakkabıları alan Suriyeli çocukların sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Suriyeli aileler de mağazalarda hem kendi hem de çocukların ihtiyacı olan giyim malzemeleri aldı.

Kızılay tarafından İdlib’de kurulan ekmek fırını ise her gün kesintisiz ekmek üretimi yapıyor. Günde 15 bin adet Suriye ekmeği üretilerek kamplarda bulunan sığınmacılara ücretsiz dağıtılıyor.