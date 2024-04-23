Hürriyet Alman Cumhurbaşkanı’nın uçağında... Sirkeci’ye sembolik ziyaret

Haberin Devamı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Türkiye seferi dün sabah 06.00’da Berlin’deki askeri bölümden başladı. Alman basınının önde gelen temsilcilerinin yanı sıra AA muhabiriyle Türk basınından Hürriyet de davet edilmişti. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı döneminden beri tanıdığım Frank-Walter Steinmeier ile dışişleri bakanlığı döneminde ve Türk işgücünün Almanya’ya göçünün 60’ıncı yılı dolayısıyla da söyleşiler yapmıştım.

Ahmet Külahçı uçakta Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile sohbet fırsatı buldu.

DÖNER LEZZET KÖPRÜSÜ

Haberin Devamı

Uçakta Steinmeier, seyahatle ilgili arka plan açıklamalarda bulundu. Bilgilendirme bittikten sonra Steinmeier’e Alman heyetine Türk dönerci Arif Keleş’in 60 kg’lık dönerle davet edilmesini sordum. Döneri “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri lezzetle birleştiren bir unsur” olarak niteledi. 1960’lı yıllardan sonra Almanya’ya gelen ve “Gastarbeiter” denilen “Misafir işçilerin” Berlin’e özgü döner ürettiklerini ve Almanya’nın çeşitli kesimlerinde olduğu gibi bazı ülkelerde buna “Berliner Döner” Berlin döneri denildiğini söyledi.

VALİ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Steinmeier’i İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz karşıladı. Oradan da Almanya’ya Türk işgücü göçünün başladığı yıllarda trenlerin kalktığı Sirkeci Garı’na geçildi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki İBB heyetiyle, tarihi Orient Express Lokantası’nda, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, daha sonra İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve beraberindekiler Sirkeci Garı’nda açılan “Gurbete Hasret” sergisini gezdi. (Ahmet KÜLAHÇI)

Haberin Devamı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’e sergide Prof. İlber Ortaylı mihmandarlık yaptı. Ziyarete İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

‘BU TREN İSTASYONUNDA PEK ÇOK HİKÂYE BAŞLADI’

Sirkeci Garı’nda bir zamanlar Almanya’ya işçi olarak giden kuşağın torunlarıyla bir araya gelen Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier konuşmasına “Dinçer Güçyeter’in “Bizim Almanya Masalımız” adlı kitabından annesi Fatma’nın Almanya’ya nasıl gittiğini anlatan sözleriyle başladı.

ALMANYA’YA GİTTİLER

Cumhurbaşkanı Steinmeier, konuşmasında o yılları, gurbetçi Türklerin Alman ekonomisine katkısını ve ziyaretine neden Sirkeci Garı’ndan başladığını, şu sözlerle aktardı: “Bu tren istasyonunda genç Fatma’nınki gibi pek çok hikâye başladı. Yüz binlerce Türk 1960’lı yıllarda misafir işçi olarak Almanya’ya gitmek üzere buradan yola çıktı.

Haberin Devamı

SİRKECİ BİR SİMGEDİR

Sirkeci bilinmeyene doğru yola çıkışın simgesidir. Yeni bir dil, yeni komşular ve iş arkadaşları, yeni bir kültür. Bugün ülkemizde yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Ülkemizi bizimle birlikte inşa ettiler, ülkemizi güçlü kıldılar ve toplumumuzun kalbinde yer alıyorlar. Ve tarihimizin en karanlık döneminde birçok Alman sanatçı ve entelektüel Türkiye’ye sığındı.

BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ

Almanya’da bir ay sonra Federal Cumhuriyetimizin 75’inci doğum gününü kutladığımızda, bunu Türk – Alman göçmenlerin milyonlarca hikâyesinin tarihimizin bir parçası olduğu bilinciyle kutlayacağız. Çünkü burada gördüğümüz ve duyduğumuz hikâyeler hem Türk tarihinin hem de Alman tarihinin bir parçasıdır.

Haberin Devamı

YILDA 5 MİLYON ALMAN TURİST

Her yıl bu güzel ülkeye gelen 5 milyon Alman turist, bu bağların ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Ziyaretimize Sirkeci Tren Garı’ndan başlamamız bir tesadüf değil. Bu tren istasyonu, birlikte paylaştığımız onlarca yıllık bağlarımızın, insandan insana olan bağlarımızın taştan sembolüdür.” Bugün Gaziantep’e gidecek olan Steinmeier, yarın da Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. (FATMA AKSU/İSTANBUL)

PROTESTO EDİLDİ

Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Sirkeci Garı’na geçtiği sırada buradaki bir grup tarafından protesto edildi. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler bulunan gruptakiler, “Katil İsrail, işbirlikçi Almanya” sloganı attı. Grup polisin müdahalesiyle dağıldı.