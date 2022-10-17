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Kimliği belirsiz kişilerce konsolosluğa sokulan protestocu, dövülmesi sonrası, polis ve diğer göstericilerin yardımıyla kaçabildi.

Olayın ardından BBC Çince Servisi’ne konuşan Bob isimli Hong Konglu protestocu, konsolosluktan çıkan bazı kişilerin dövizlerini parçaladığını söyledi.

"Onları durdurmaya çalışırken beni içeri sürüklediler, dövdüler" diyen protestocu, İngiliz polisi tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

Olayın ardından kalabalığın öfkesi daha da arttı.

İngiliz polisine de tepki gösteren protestocular, saldırganların daha fazlasını yapabileceklerini savundu.

Konsolosluk görevlileri, olay öncesinde protestoculardan karşı kaldırıma geçmelerini istemişti.

Konsolosluk sözcüsü, protestocuların konsolosluk binasının ara girişine “Çin Devlet Başkanı’nın küçük düşürücü bir resmini astıklarını”, bunun herhangi bir ülkenin diplomatik ve konsolosluk misyonları için "tahammül edilemez ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

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Sözcü, "içler acısı" olarak nitelendirdikleri protestoyu, "güçlü şekilde kınadıklarını" açıkladı.

Manchester Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Çin'den açıklama istedi.

İzinsiz girilemeyen konsolosluk binasının çalışanları diplomatik dokunulmazlığa sahip.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin eski liderlerinden Iain Duncan Smith, Twitter’da yaptığı paylaşımda İngiliz hükümetinin Çin Büyükelçisinden özür talep etmesi ve olaya karışanların Çin'e geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.