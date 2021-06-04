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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Hong Kong'da Tiananmen'i anan aktivist gözaltında

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Hong Kong'da Tiananmen'i anan aktivist gözaltında

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 1989’da gerçekleşen Tiananmen (Tieanmın) olaylarını anmak için tören organize eden avukat ve aktivist Chow Hang Tung, gözaltına alındı.

Her yıl Tiananmen olaylarının yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyen "Çin Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" isimli grubun sözcüleri, basına yaptıkları açıklamada aktivist Chow'un, izinsiz gösteri planlamak ve teşvik etmekten gözaltına alındığını doğruladı.

Öte yandan bugün anma töreni veya gösteri yapılmasını önlemek için Hong Kong genelinde 7 bin polis görevlendirildi.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, toplanma yasağının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle getirildiği bildirildi.

Hong Konglu muhalif grup, geçen yıl 4 Haziran'da da Tiananmen olaylarını anmak için mum yakma etkinliği düzenlemişti.

TİANANMEN OLAYLARI

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

 

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