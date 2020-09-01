Hong Kong eleştirilere rağmen toplu testlere başladı

Hong Kong’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni bir proje hayata geçirildi. Çin’in de desteklediği proje kapsamında toplu koronavirüs testleri yapılmaya başlandı.

Cumartesi yapılmaya başlanan ücretsiz testlere 7.5 milyon nüfusa sahip Hong Kong’da 500 bin kişi katılmak için gönüllü oldu. Sağlık İşçileri Sendikası ise testlerin dikkatli yapılması gerektiğini açıklayarak, test çalışmalarını eleştirdi.

Toplu testlere yönelik bazı demokrasi yanlısı liderler ise Çin tarafından geniş çaplı DNA alınmasına karşı boykot çağrısında bulundu.

Eleştirileri karalama kampanyası olarak gördüklerini ve bu söylentileri dikkate almadıklarını açıklayan Çinli yetkililer, “Dünya genelinde test uygulama çalışmalarının virüsün yayılma hızı ve pandeminin kontrol altına alınması konusunda net bilgi sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Hong Kong salgın süresi boyunca hasta sayısını 5 binin altına tutarak, virüs salgınını başarılı bir şekilde kontrol altına almıştı.