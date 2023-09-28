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Hollywood’daki grevde mutlu Son

Güncelleme Tarihi:

#Hollywood#Grev#WGA
Hollywood’daki grevde mutlu Son
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 07:00

Hollywood’da senaristlerin başlattığı ve daha sonra oyuncuların da katıldığı ve yaklaşık beş aydır süren grev, stüdyolarla varılan anlaşmanın ardından dün sabah itibarıyla resmen sona erdi.

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Hollywood ve televizyon dünyasındaki senaristler 2 Mayıs’ta ücret, telif ve senaryo yazımlarında yapay zekâ kullanımı gibi konularda, büyük stüdyolarla anlaşma sağlayamadığı için greve gitti. Senaristlerin başlattığı greve, 16 Temmuz’da oyuncuların da dahil olmasıyla Hollywood’da yıllardır görülmemiş bir direniş başladı. Öte yandan Amerikan Senaristler Birliği’nin (WGA) grevi sona erdirmesi, Hollywood’da işlerin yoluna girdiği anlamına gelmiyor çünkü greve sonradan katılan oyuncular sendikası SAG-AFTRA iş bırakma eylemini sürdürüyor.

YAPAY ZEKÂ SÖZLEŞMEYE GİRDİ

Anlaşmayla birlikte hem personel sayısı hem de asgari ücret için düzenlemeye gidilecek. Sezon başına düşen bölüm sayısına göre yazarlar istihdam edilirken asgari ücret oranı da üç yıl içinde yüzde 12’den fazla artacak. Öte yandan anlaşma kapsamında stüdyolar içerik üretmek için yapay zekâ kullanmayı sürdürebilecekler. Bununla birlikte, senaristler çalışmalarının yapay zekâyı eğitmek için kullanılması halinde haklarını arayabilecek.

 

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#Hollywood#Grev#WGA

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