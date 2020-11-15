Hollywood filmi gibi suikast iddiası

İsrailli ajanların ABD’nin emriyle El Kaide’nin iki numaralı ismi Abdullah Ahmed Abdullah’ı (58) üç ay önce İran’ın başkenti Tahran’da vurduğu, ancak bu suikasti hem ABD ve İsrail, hem de İran ve El Kaide’nin gizlediği iddia edildi.

BAŞINA ÖDÜL KONMUŞTU

New York Times’a göre, ABD istihbarat yetkilileri, El Kaide’nin 1998’de Afrika’daki Amerikan büyükelçiliklerine yönelik kanlı saldırılarının beyni olmakla suçlanan Abdullah’ın öldüğünü doğruladı. Adını Ebu Muhammed El-Masri diye değiştiren kaçak, ABD istihbaratının en çok arananlar listesindeydi ve başına 10 milyon dolar ödül konmuştu.

KIZI MERYEM DE ÖLMÜŞ

Suikastın 224 kişinin öldüğü elçilik saldırılarının yıldönümü olan 7 Ağustos’ta düzenlendiği öne sürüldü. Buna göre motosikletli iki İsrailli suikastçı, aracın içindeki El Masri ve Usame bin Ladin’in oğlu Hamza’nın dul eşi olan kızı Meryem’i yakın mesafeden susturuculu silahla vurarak öldürdü. İran resmi haber medyası, kurbanların Lübnanlı tarih profesörü Habi Davud ve 27 yaşındaki kızı Maryam olduğunu yazdı. Ancak Lübnan’da bu isimle bir tarih profesörünün bulunmadığı belirtildi. İran’ın Masri’ye ABD karşıtı olması ve El Kaide’nin ülkeye saldırmaması için ikamet etmesine izin vermiş olabileceği öne sürüldü.

TAHRAN İDDİALARI REDDETTİ

ABD medyasında yer alan suikast iddiasına dair açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’da El Kaide üyelerinin bulunmadığını söyledi. Hatipzade, iddiaları “ABD ve İsrail tarafından sürdürülen psikolojik savaşın bir parçası” ve “Hollywood senaryosu” olarak niteledi. ABD’nin İran’ı El Kaide terör örgütü ile ilişkilendirmek istediğini öne süren Hatipzade, “ABD daha önce de benzer yalan iddialarda bulundu” dedi.