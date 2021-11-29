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Hollanda'da Omicron alarmı! Askeri polis uçağa baskın düzenledi

#Omicron#HOLLANDA#Uçak
Hollandada Omicron alarmı Askeri polis uçağa baskın düzenledi

Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesinin üzerinden neredeyse iki yıl geçmişken ortaya çıkan yeni varyant Omicron tüm dünyayı alarma geçirdi. Ülkeler teker teker yeni seyahat yasaklarını açıklarken Hollanda'da yaşanan bir olay duyanı adeta şaşkına çevirdi.

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Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirdi.

DSÖ'nün elimizde “Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri yok” diyerek "sınırları kapatmayın" çağrısında bulunmasına rağmen birçok ülke çoktan sınırlarını kapattı.

Ancak buna rağmen Omicron varyantına Botswana, Hong Kong, Belçika, Almanya, İtalya, Çekya, Avustralya, İngiltere ve Kanada'da rastlandı.

Hollandada Omicron alarmı Askeri polis uçağa baskın düzenledi

Hollanda ise dün yaptığı açıklamayla ülkeye giriş yapan en az 13 kişide yeni varyantın görüldüğünü bildirerek AB'de en yüksek Omicron vakası açıklayan ülke olmuştu.

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Ülkeyi saran korku dalgasının içinde dün yaşananlarsa adeta herkesi şoke etti. Hollanda askeri polisi Omicron türü varyantın taşıyıcısı olduğundan şüphelenilen ve karantinadan kaçmaya çalışan bir çifti yakalamak için uçağa baskın düzenledi.

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Güney Afrika'dan geldikleri ve Omicron varyantı taşıdıklarından şüphelenilen çiftin karantina önlemleri gereğince yerleştirildikleri otelden kaçarak uçağa binmeye çalışırlarken askeri polis tarafından yakalandıkları açıklandı.

Hollandada Omicron alarmı Askeri polis uçağa baskın düzenledi

Russian Today'de yer alan habere göre evli olan çiftin uçakla İspanya'ya gitmeye çalıştıkları bildirildi.

Kimlikleri açıklanmayan çiftin Omicron varyantı taşıyıp taşımadıkları ya da sadece önlem amaçlı mı karantinaya alındıkları henüz bilinmezken yetkililer tarafından bu kez başka bir karantina yerleşkesine götürüldükleri ve gözlem altına alındıkları kaydedildi.

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