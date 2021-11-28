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Hollanda'da 13 kişide Omicron varyantı saptandı

#Omicron#HOLLANDA#Güney Afrika
Hollandada 13 kişide Omicron varyantı saptandı

Dünyanın yeni kâbusu haline gelen Omicron varyantı yayılıyor. Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 kişinin 13'ünde Omicron varyantı saptandı.

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Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (RIVM), Cuma sabahı Güney Afrika'dan Amsterdam'a gelen 600 kişiden 13'ünde, koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen Omicron saptandığını açıkladı.

Bu, şu ana kadar AB ülkelerinde saptanan en yüksek Omicron varyantı vakası.

Pazartesi gününden bu yana Güney Afrika'dan Hollanda'ya 5 bin kişinin geldiğini belirten sağlık otoriteleri, Omicron varyantı vakalarının daha da artmasını bekliyor.

Güney Afrika'nın Cape Town ve Johannesburg kentlerinden Amsterdam Schipol Havalimanı'na inen iki uçaktaki toplam 600 yolcudan 61'inin testleri pozitif çıkmıştı.

Yapılan inceleme sonucunda bu hastalardan 13'ünün, endişe verici Omicron varyantı ile enfekte olduğu belirlendi.

Hollandada 13 kişide Omicron varyantı saptandı

RIVM, hafta başından bu yana Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen yolcularla ilgili araştırmanın henüz devam ettiğini, bu nedenle daha fazla Omicron varyantı vakasının ortaya çıkabileceğini bildirdi.

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Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Güney Afrika'dan dönen herkesi test yaptırmaya ve ve bir süre ev izolasyonunda kalmaya çağırdı.

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Cuma günü Güney Afrika'dan dönen 600 yolcudan, testleri pozitif çıkan 61 kişi, Amsterdam Schipol Havalimanı yakınlarında hükümet tarafından hazırlanan bir merkezde zorunlu karantinaya tabi tutuldu.

Bu kişiler 2 kez teste tabi tutulacak. Karantinaya uymayanlar para cezasına çarptırılacak.

Testleri negatif çıkanların havaalanından ayrılmasına izin verildi. Ancak bu kişiler 5 gün daha evde karantinada kalmak zorunda.

Hollandada 13 kişide Omicron varyantı saptandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin geçici uçuş yasağı uyguladığı "yüksek riskli" Afrika ülkelerinden Hollanda'ya gelen yolculara evlerinde zorunlu karantina uygulanacak.

Schipol Havalimanı'ndan Afrika'dan gelen yolcular için ayrı bir test merkezi oluşturuldu. Bu yolcuların, havaalanındaki diğer kişilerle teması sınırlanacak.

De Jonge'a göre Güney Afrika'dan tüm uçuşları yasaklamak mümkün değil çünkü Avrupalıların her zaman ülkelerine geri dönme hakları var.

Bakan de Jonge Hollanda'da ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, en bulaşıcı varyant olduğunu vurgulayan de Jonge, "Ne kadar endişelenmemiz gerektiği" önümüzdeki hafta netlik kazanacak" dedi.

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Hollandada 13 kişide Omicron varyantı saptandı

Hollanda hükümeti, yeni haftada AB makamları ile konuyu istişare edecek. Gelişmeler ışığında yeni ek önlemlerin hayata geçirilebileceği belirtiliyor.

Cuma günü Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Güney Afrika'ya yönelik uçuş yasağı kararı öncesi, bu ülkeden KLM Havayolları tarafından Hollanda'ya 2 uçuş gerçekleşti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in çağrısı üzerine 27 AB üyesi ülke, Cuma günü öğleden sonra aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu 7 Afrika ülkesine geçici seyahat yasağı kararı aldı.

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#Omicron#HOLLANDA#Güney Afrika

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