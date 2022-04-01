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Hollanda’da McDonald’s’ta 2 Türk öldürüldü

#Hollanda#Zwolle#Türk
Hollanda’da McDonald’s’ta 2 Türk öldürüldü

Hollanda’nın kuzeyindeki Zwolle kentinde, çoğu çocuk yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir McDonald’s restoranında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Türkiye kökenli iki kişi hayatını kaybetti.

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Ölenlerin, Hollanda’da yerel medyada muhabirlik yapan 57 yaşındaki Hüseyin Torunlar ile restoran işletmecisi 62 yaşındaki ağabeyi Ali Torunlar olduğu açıklandı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Hollanda polisinin aktardığına göre, çarşamba günü yerel saatle 18.00 sularında, silahlı bir kişi restoranda yemek siparişi veren Hüseyin ve Ali Torunlar’a ateş etmeye başladı. Silahındaki tüm mermileri boşaltan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Hollanda basını, 32 yaşındaki erkek zanlının dün Deventer kentinde polise teslim olduğunu ve tutuklandığını kaydetti. Saldırının neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

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#Hollanda#Zwolle#Türk

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