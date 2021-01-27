Hollanda'da koronavirüs eylemleri devam ediyor!

Ülkenin birçok şehrinde yapılması öngörülen protestolar polisin sıkı tedbirleriyle azaldı. Ancak Amsterdam, Rotterdam, Maastricht gibi şehirlerde ufak grupların protestosu sürüyor. Başbakan Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin şiddet ve yağma olaylarını bastıracağını belirtti. Polis televizyonundan yapılan açıklamada ise karantinanın ilk üç gününe göre olayların azaldığı bildirildi. Amsterdam polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Osdorp ve Tussen Meer bölgelerinde göstericilerin çok sayıda havai fişek kullandığı ancak polisin durumu kontrol altına aldığı kaydedildi.



184 KİŞİ TUTUKLANDI



Dün gece 184 kişinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, ailelerden çocuklarının evden çıkmalarına izin vermemesi istendi. Açıklamada, Amsterdam Müzeler Meydanı'nda 24 Ocak'ta 150'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Henüz yakalanmayanların fotoğrafları da paylaşılarak, vatandaşlardan göstericileri polise ihbar etmeleri istendi. Rotterdam'da polisin sıkı güvenlik tedbirleri altında olaylar düne göre azalarak devam etti.



ROTTERDAM BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GÖSTERİCİLERE TEPKİ



Durumun kontrol altına alındığını belirten Rotterdam polisi, bugünkü olaylarda 33 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Olaylara ilişkin açıklama yapan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, ailelerden çocuklarına sahip çıkmalarını isterken, göstericilere "Çaldıklarınızla mutlu musunuz?" dedi. Dün gece Rotterdam'da çıkan olaylarda polis araçlarına ve mağazalara zarar vererek polise taş ve havai fişek atan göstericilerden 50'si tutuklanmıştı.



KISITLAMA 9 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK



Hollanda'da aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar kapalı tutuluyor. Hükümet, alınan önlemlere rağmen vaka sayılarının istenilen seviyeye düşmemesi ve muhtemel üçüncü dalga nedeniyle 9 Şubat'a kadar uygulanmak üzere 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuştu.