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Hollanda'da hükümet düştü

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Mark Rutte#Hollanda Kralı
Hollandada hükümet düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 23:46

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin liderdiğindeki koalisyon hükümeti düştü. Muhalefet partilerinin erken seçim çağrısı yapmasıyla, göçmenlik önlemleri konusundaki sert tartışmalar koalisyonun sonunu getirdi.

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Hollandalı yayıncılar, ülkede en uzun süre görev yapan lider olan 56 yaşındaki Rutte'nin dört koalisyon partisi arasındaki kriz görüşmelerine başkanlık ettiğini ancak bir anlaşmaya varamadıklarını belirttiler.

Rutte'nin 2010'dan bu yana dördüncü koalisyonu olan bu yönetim, rekor sayıda müzakerelerin ardından Ocak 2022'de yeniden göreve başlamıştı. Ancak taraflar o zamandan beri göçmen akışı da dahil olmak üzere birçok konuda anlaşmazlığa düştü.

Merkez sağ VVD partisinin lideri Rutte, geçen yıl Hollanda'daki aşırı kalabalık göçmen merkezleriyle ilgili yaşanılan bir skandalın ardından, sığınmacı ailelerinin bir araya gelmesine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmak istemişti.

NOS yayıncısının aktardığına göre, Rutte bugün Hollanda Kralı Willem-Alexander'a istifasını sunacak. Başbakan'ın azınlık hükümetiyle görevde kalmak istemediği ifade ediliyor.

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Rutte'nin VVD partisinden ekonomi ve iklim bakanı Micky Adriaansens, görüşmeler sona erdiğinde gazetecilere verdiği demeçte, "Bu durum büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor ama burada hepimiz olgun karşılamalıyız." dedi.

Muhalefetteki Sosyalist Parti sonbaharda seçim çağrısında bulundu ve seçim kampanyasına Eylül ayında başlayacağını söyledi.

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#Hollanda#Mark Rutte#Hollanda Kralı

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