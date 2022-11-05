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Hollanda'da çevre aktivistlerinden havalimanındaki özel jetlerin kalkışına engel

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#HOLLANDA#UÇAK#Eylem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 17:54

Hollanda'nın Schiphol Havalimanı'nda özel jetlerin bulunduğu alana giren çevre aktivistleri, uçakların kalkışını engelleyerek havacılıktan kaynaklanan çevre kirliliğini protesto etti.

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Hollanda'da Greenpeace ve Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) üyesi çevre aktivistleri, Schiphol Havalimanı'nda özel jetlerin bulunduğu piste girdi. Havacılık endüstrisinin yol açtığı sera gazı emisyonları ve diğer kirlilikleri protesto eden aktivistler, uçakların önüne oturarak kalkışlarını engelledi. Greenpeace Hollanda lideri Dewi Zloch, "Gereksiz kısa mesafeli uçuşlar ile özel jetlerin yasaklanmasını istiyoruz" dedi.

Havalimanının içerisinde ve çevresinde ise yüzlerce gösterici "Havacılığı Kısıtla" ve "Daha Fazla Tren" yazılı pankartlar taşıdı. Protestoya yanıt veren Schiphol Havalimanı yönetimi, 2030 yılına kadar emisyonsuz bir havalimanı oluşturmayı hedeflediğini ve havacılık endüstrisinin 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedeflerini desteklediğini belirtti. Havalimanı polisi, bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Greenpeace Hollanda, Schiphol Havalimanının ülkedeki en büyük karbondioksit emisyonu kaynağı olduğunu ve yılda 12 milyar kilogram karbon salınımı yaptığını belirtiyor.

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#HOLLANDA#UÇAK#Eylem

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