Hollanda televizyonlarının ortak yayınında depremzedeler için 89 milyon euro toplandı

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Kızılhaç, UNICEF Hollanda, Oxfam Novib ve kiliselerin de aralarında olduğu çok sayıda yardım kuruluşunun girişimiyle gerçekleştirilen yardım etkinliği Çarşamba sabahı 05:55’te başladı.

Giro555 ulusal yardım hattına yapılan bağış miktarı 28 milyon euro ile başladı. Öğleden sonra bu miktar 42 milyon euroya ulaştı.

Gün boyu yerel ve ulusal bütün radyo kanalları ile gazetelerin internet siteleri, kampanyaya destek verdi. Akşam saatlerinde toplanan yardım miktarı 55 milyon euroyu buldu.

Akşam 20:30’da bütün kamu ve özel televizyon kanalları ortak yayına geçti. Deprem bölgesinden görüntülere ile Hollanda’daki yardım çalışmalarına yer verilen canlı yayına Türkiye kökenli gazeteci ve sanatçılar da katıldı.

Hatay’da 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında, Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirdi.

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Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Netedesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlattı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söyledi.

Etkinlikte, yaklaşık 200 ünlü Hollandalı, telefon başında bağış topladı. Bunlardan biri de Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu’ydu.

Uslu, telefonla bağış aldığı sırada 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış 90 yaşındaki biri ve ülkesinde savaşı yaşamış bir Bosna - Hersekli de dahil birçok kişiyle konuştuğunu söyledi.

Ulusal yardım etkinliği devam ediyor. Yeni bağışlarla toplam miktarın 100 milyon euroyu geçmesi bekleniyor. Yardımlar, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ile birlikte, Deprem mağdurlarının barınma, beslenme ve temiz su gibi ihtiyaçları için harcanacak.