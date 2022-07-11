Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Hollanda Srebrenitsa katledilenlerin ailesinden özür diledi

#Hollanda#Srebrenitsa#Soykırım
Hollanda Srebrenitsa katledilenlerin ailesinden özür diledi

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür diledi. Ollogren, “Acınızı dindiremeyiz ama tarihin gözlerinin içine bakmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.

Haberin Devamı

Bosna Hersek’in doğusunda yer alan Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27’nci yılında, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda konuştu. Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür dileyen Ollogren, “Uluslararası toplum Srebrenitsa halkını koruyamadı” ifadelerini kullanarak, “Bu topluluğun bir parçası olarak Hollanda hükümeti bu başarısızlığın meydana geldiği durum için siyasi sorumlulukların olduğunu ve bunun için en derin özürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Hollanda askerlerinin görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptığını aktaran Ollogren, “Acınızı dindiremeyiz ama tarihin gözlerinin içine bakmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullanarak, soykırımın suçlusunun Bosnalı Sırplar olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721'E YÜKSELDİ

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

Gözden Kaçmasın

ABD Dışişleri Bakanlığından Srebrenitsa anması: Soykırımını asla unutmayacağızABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Srebrenitsa anması: Soykırımını asla unutmayacağızHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Numan Kurtulmuş Srebrenitsa annelerini ziyaret ettiNuman Kurtulmuş Srebrenitsa annelerini ziyaret ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Srebrenitsa#Soykırım

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo