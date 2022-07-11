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Numan Kurtulmuş Srebrenitsa annelerini ziyaret etti

#Numan Kurtulmuş#Srebrenitsa#Bosna Hersek
Numan Kurtulmuş Srebrenitsa annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümü vesilesiyle geldiği Bosna Hersek’te, Srebrenitsa kurbanlarının annelerini ziyaret etti.

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Bosna Hersek’in doğusunda yer alan Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27. yılında kurbanlar için anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye adına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, törenin ardından Srebrenitsa kurbanlarının annelerini ziyaret etti.

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721'E YÜKSELDİ

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

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#Numan Kurtulmuş#Srebrenitsa#Bosna Hersek

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