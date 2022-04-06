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Hollanda, Ruslara ait 14 lüks yata el koydu

#Hollanda#Rusya#Oligark
Hollanda, Ruslara ait 14 lüks yata el koydu

Hollanda’da Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Ruslara ait yapım ve bakım aşamasında olan 14 lüks yata el konuldu.

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Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yönelik yaptırımı sürüyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, yaptığı açıklamada Ruslara karşı alınan önlemlerin sürdüğünü belirterek ülkedeki tersanelerde bulunan Ruslara ait 14 lüks yata el konulduğunu bildirdi.

Bakan Hoekstra, 12 yatın şu anda yapımının devam ettiğini, 2 yatın ise tamir amaçlı bakımlarının yapıldığını kaydetti. Hoekstra, Temsilciler Meclisine gönderdiği mektupta, “Çeşitli yatların mülkiyet yapıları araştırılıyor. Bu yatlardan birisinin Avrupa yaptırım listesinde adı geçen bir şahsa ait olduğu öğrenildi. Yatı gözetim altına aldık. Bakımı yapılan iki yat da zincirde kalacak” ifadelerini kullanarak tersanelerin ihracat yasağına uyması gerektiğinin altını çizdi.

Hoekstra ayrıca Ruslara ait 516 milyon euro değerindeki mal varlığının dondurulduğunu, 155 milyon euro tutarındaki işlemin bloke edildiğini kaydetti.

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#Hollanda#Rusya#Oligark

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